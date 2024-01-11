Hamas'tan Gazze'den sürgün iddialarına yalanlama

11 Ocak 2024 09:34 - Güncelleme : 11 Ocak 2024 09:57

İşgalci İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları tüm şiddetiyle devam ediyor. Bölgeye yaptığı katliamlarla insanlık suçu işleyen İsrail, Hamas'ın otoritesini düşürmek için bazı iddiaları öne sürmekten de çekinmiyor.

Hamas liderlerinin Gazze Şeridi'nden çıkmasını içeren ve Katar tarafından ortaya konduğu önü sürülen yeni bir girişim başlatıldığı iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Hamas'tan bu iddialara ilişkin açıklama yapıldı.

Örgütün liderler kadrosundan Usame Hamdan, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta kameraların karşısına geçti. Orrtaya atılan sürgün iddialarına ilişkin konuşan Hamdan, "İlkesel olarak bu türden bir girişim yoktur" ifadelerini kullandı.

Hamas liderlerinden Usame Hamdan, "Bu türden bir girişim ilkesel olarak mevcut değil" diyerek örgütün lider kadrosunun tutumunu açıkladı. Hamdan, direnişin silahsızlaştırılması ve topraktan ayrılması düşüncesini yanılsama olarak nitelendirirken, İsrail medyasının sözlerini dezenformasyon ve aldatmaca operasyonu olarak değerlendirdi.

ESİR TAKASI

Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların tamamen sona ermeden esir takasının kabul edilmeyeceğini vurgulayan Hamdan, şu ana kadar herhangi bir girişim olmadığını belirtti ve pozisyonlarını arabuluculara net bir şekilde ilettiklerini ifade etti.