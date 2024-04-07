Hamas'tan İsrail'e çarpıcı sözler: Gazze sokaklarında yanacaksınız

07 Nisan 2024 17:21 - Güncelleme : 07 Nisan 2024 17:28

İsrail ayağa kalktı! 100 bin kişi Netanyahu'yu istifaya çağırdı

İsrail ayağa kalktı! 100 bin kişi Netanyahu'yu istifaya çağırdı

Kassam Tugayları'nın sosyal medya hesabından yayınlanan videolu açıklamasında, "Gazze sokaklarını işgal edebilirsiniz, ancak her seferinde savaşçılarımızın kararlılığıyla sokaklarda yanacaksınız" ifadeleri kullanıldı.

Açıklama metninin yanı sıra Kassam Tugaylarının İsrail askerleriyle çatışması ve İsrail ordusuna ait askeri araçların imha edilmesine ilişkin görüntüler de paylaşıldı.

Kassam Tugayları, dün Gazze'nin güneyindeki Han Yunus bölgesinde 14 İsrail askerinin yakın mesafeden etkisiz hale getirildiğini ve çok sayıda İsrailli askerin yaralandığını açıklamıştı.

İSRAİL, HAN YUNUS'TAN ÇEKİLDİ

Ordu Sözcülüğünden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun yaklaşık dört aydır karadan işgale devam ettiği Gazze'nin güneyindeki Han Yunus bölgesinden çekildiği belirtilmişti.

Açıklamada, ordunun Han Yunus'taki saldırıları yürüten 98. Komando Tümeninin bölgedeki görevini tamamladığı kaydedilmişti.

Tümenin Gazze Şeridi'nden dün gece tamamen çekildiği aktarılan açıklamada, sadece Nahal Tugayının Gazze Şeridi'nde kalmaya devam edeceği ifade edilmişti.

İsrail medyasına göre, Gazze’deki sivillerin bölgenin kuzeyine dönmesini engellemek için Nahal Tugayı bölgede kalacak.