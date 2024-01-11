Hamas'tan İsrail'e soykırım davası hakkında açıklama: Kararı sabırsızlıkla bekliyoruz

11 Ocak 2024 16:19 - Güncelleme : 11 Ocak 2024 16:22

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanında (UAD) açtığı "soykırım" davası taleplerine ilişkin Lahey'de 2 gün sürecek duruşma bugün başladı. İsrail'in Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği katliamların hesabını verdiği davayla ilgili Hamas'tan bir açıklama geldi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail'e karşı "etnik temizlik ve soykırım suçlamasıyla" ICJ'ye açılan davanın ilk duruşmasının yapılmasından memnuniyet duyduklarını kaydeden Hamas yöneticilerinden Basim Naim, adaleti sağlayan bir kararın açıklanmasının sabırsızlıkla beklediklerini söyledi.

GÜNEY AFRİKA'NIN TALEP ETTİĞİ İHTİYATİ TEDBİRLER

29 Aralık'taki başvuruda Güney Afrika Cumhuriyeti, mahkemeden İsrail aleyhine 9 ihtiyati tedbir kararı talep etti. Güney Afrika'nın istediği tedbirler arasında İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonları hemen durdurması, Filistinlilere yönelik soykırımı önlemek için gerekli tedbirleri alması, yerinden edilen insanların evlerine dönmeleri için yeterli gıda, su, yakıt, tıbbi malzemeler, barınak ve giysi dahil insani yardıma erişimlerini sağlaması, soykırıma karışanları cezalandırmak için gerekli adımları atması, soykırımın delillerini muhafaza etmesi ve verilen tedbirleri uyguladığına dair düzenli rapor sunması bulunuyor.

Uluslararası Adalet Divanı, Birleşmiş Milletler (BM) anlaşmaları ve uluslararası anlaşmalar çerçevesinde, BM'nin yargı organı olarak, uluslararası sorunların çözümüne ilişkin görevini yerine getirmektedir.

SOYKIRIM DAVASI

1948 tarihli BM Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'nin 9. maddesi uyarınca, bir devletin sözleşmenin maddelerini ihlal etmesi durumunda, sözleşmeye taraf herhangi bir devlet, ihlalci devlet aleyhine ICJ'de dava açabiliyor.

Güney Afrika Cumhuriyeti, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de işlediği fiillerle Soykırımın Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle 29 Aralık'ta ICJ'de dava açarak İsrail aleyhine ihtiyati tedbir kararı alınmasını talep etti.