Aşiretler "direniş" dedi, Hamas'tan övgü geldi

14 Mart 2024 04:17 - Güncelleme : 14 Mart 2024 06:10

Hamas'ın Telegram hesabından yapılan açıklamada, "Siyonist işgalin kötü niyetli planlarına yanıt vermeyi kararlı bir şekilde reddeden Gazze'deki aşiretlerin sorumluluk sahibi tutumunu takdir ediyoruz." ifadesine yer verildi.

Aşiretlerin direnişi, hükümeti ve güvenlik kollarını desteklemesine ve İsrail'in, Filistin ulusal saflarını karıştırma çabalarını reddetmesine övgüde bulunulan açıklamada, bu tutumun, Filistin toplumunun direniş ve ulusal birliğin arkasında durduğunu gösterdiği, bu şekilde birlik ve beraberliğini kanıtladığı kaydedildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde, İsrail Savunma Bakanı Yaov Galant'ın, savaşın ardından Mahmud Abbas rejiminin İstihbarat Şefi Macid Ferec'in, geçici olarak Gazze Şeridi'ni yönetmesini önerdiği ileri sürülmüştü.

Kanal 14 televizyonunda ise Ferec'in, insani yardımların güneyden kuzeye dağıtılması amacıyla Hamas'ı desteklemeyen aşiretlerden bir güç oluşturmaya çalıştığı öne sürülmüştü.

Bir sivil toplum örgütü olarak Filistin Kabileler, Aşiretler ve Aileler Topluluğu, işgal altındaki Filistin toprakları ve çeşitli bölgelere göç etmiş Filistinlilerin temsilcilerinden oluşan bir halk grubu olarak çeşitli zamanlarda yaptıkları açıklamalarla kanaatlerini dile getiriyor.

Topluluk, kabilelerin Filistin'de herhangi bir siyasi sistemin alternatifi değil, ulusal oluşumlardan biri olduklarını İsrail işgaline karşı iç cephenin korunması için direnişi desteklediklerini açıklamıştı.