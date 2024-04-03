Hastayı bıraktı, saniyeler sonra alev topuna döndü

03 Nisan 2024 18:20 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 18:21

İki bakım görevlisinin 91 yaşındaki yaşlı bir kadını özel bir ambulansla 14 Mart günü yerel saatle 13.45 sıralarında İngiltere'nin Staffordshire kentinin Barton-under-Needwood bölgesindeki evine götürdü.

Yaşlı kadını evinin önüne bıraktıktan saniyeler sonra yoldan geçen endişeli bir kişinin, motordan duman çıktığını fark eden bakıcılardan birini uyardığı görüldü.

15 METRE HAVAYA UÇTU

Alev alan araç dakikalar sonra öyle bir güçle patladı ki, ambulansın tavanı koptu. Aracın yanında durduğu David ve Marilyn adlı çiftin evinin garajına çarpmadan önce 15 metre havaya uçtu.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri çevredeki binalara sıçramadan söndürdü. Çiftin evinde büyük hasara neden olan ve bahçesini ateşe veren patlamada inanılmaz bir şekilde yaralanan olmadı.

ARABALARININ ARKASI ERİDİ

Alev topuna dönen ambulanstan yayılan sıcaklık o kadar yoğundu ki çiftin bahçesinde duran araçlarının arkası eridi, oturma odalarının camları kırıldı ve perdeleri yandı.

Ev sahibi David yaptığı açıklamada, "Sıcaklık o kadar kötüydü ki arabamızın arkası kelimenin tam anlamıyla eridi. Sigorta şirketinin acele etmesini istiyoruz ki evimizi tamir edebilelim." ifadelerine yer verdi.