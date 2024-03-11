Havada dehşeti yaşadılar onlarca kişi yaralandı!

11 Mart 2024 11:37 - Güncelleme : 11 Mart 2024 11:44

Boeing-787 uçağında yine havada korku dolu anlar yaşandı. Avustralya'dan Yeni Zelanda'ya giden uçakta teknik arıza 50 yolcunun yaralanmasına neden oldu. Arıza sebebiyle şiddetli sarsıntılar meydana geldi.

Yolcuların ani düşüşe benzettikleri sarsıntı büyük bir paniğe neden oldu. Şili merkezli Latam Hava Yollarına ait uçakta yaşanan yaralanmalar nedeniyle ilk tıbbi müdahale havada yapıldı, 13 kişi hastaneye kaldırıldı.

LATAM HAVAYOLLARI'NDAN İLK AÇIKLAMA

Latam Hava Yollarından yapılan açıklamada, "Uçak, planlandığı üzere Auckland Havalimanı'na indi. Olaydan bazı yolcular ve kabin memurları olumsuz etkilendi." bilgisi paylaşıldı.

Teknik arızaya ilişkin detaya yer verilmeyen açıklamada olay nedeniyle duyulan üzüntü ifade edildi.