Havada ilginç olay: Yolcu hostesi ısırdı, uçak geri döndü!

17 Ocak 2024 07:51 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 07:52

Japonya'da bir uçak yolculuğu esnasında ilginç bir olay yaşandı. All Nippon Airways (ANA) firmasına ait uçak, bir yolcunun, kabin görevlisinin kolunu ısırması sonrası Tokyo'ya geri döndü.

GÖREVLİLER MÜDAHALE ETTİ

Ülkenin resmi haber ajansı Kyodo'ya göre, ANA'ya ait Tokyo-Seattle seferini yapan 118 nolu uçuşta 55 yaşındaki bir yolcu, uçaktaki kabin görevlisinin kolunu ısırdı. Olay sonrası mürettebatın müdahale ettiği yolcu, uçağın kalkış yaptığı Tokyo'daki Haneda Havalimanı'na geri dönmesiyle burada gözaltına alındı.

"UYKU HAPI KULLANDIM" DEDİ

Söz konusu yolcunun "kabin görevlisine zarar verme"den suçlanacağı bildirildi. ABD vatandaşı olduğu değerlendirilen kişinin, polis sorgusunda, uçuşta uyku hapı kullandığı ve yaşanan olayı hatırlamadığını iddia ettiği aktarıldı.