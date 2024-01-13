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13 Ocak 2024 16:04 - Güncelleme : 13 Ocak 2024 16:05

Havadayken kapısı kopan Boeing uçağında bu kez 'çatlak' krizi

Amerika Birleşik Devletleri'nde geçtiğimiz hafta havadayken kapısı kopan Boeing'in 737 model uçağında şimdi de 'çatlak' krizi yaşanıyor.

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Anadolu Ajansı, Kyodo
Havadayken kapısı kopan Boeing uçağında bu kez &#039;çatlak&#039; krizi
Japonya, Uçak

ABD'de Alaska Havayolları'na ait Boeing 737 Max 9 tipi yolcu uçağının 5 Ocak'ta havadayken kapısının kopmasının yankıları sürerken yeni bir kriz daha patlak verdi. Japonya'nın en büyük havayollarından All Nippon Airways'e (ANA) ait Boeing 737 model yolcu uçağının kokpit uçağının camı çatladı. Tartışmalı uçak havalimanına geri dönmek zorunda kaldı.

Kyodo haber ajansı, Toyama kentine giden uçağın kalkış yaptığı Sapporo-New Chitose Havalimanı'na döndüğünü, 56 yolcu ve 6 mürettebattan yaralanan olmadığını aktardı.

HAVADA KAPISI KOPMUŞTU

ABD’de yaşanan uçak kapısı kopması olayı, Boeing 737 uçaklarının üretimiyle ilgili endişeleri gündeme getirmiş, yapılan incelemelerde uçaklardaki civataların gevşek olduğu sonucu çıkmıştı.

Havadayken kapısı kopan Boeing uçağında bu kez 'çatlak' krizi

Olayın ardından dünya çapında yüzlerce uçuş iptal olmuştu. ABD Federal Havacılık Dairesi (FAA)  bu tip uçaklara yönelik inceleme başlatırken THY de filosundaki Boeing 737 uçuşlarını durdurmuştu.

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Oynat

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