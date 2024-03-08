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08 Mart 2024 10:00 - Güncelleme : 08 Mart 2024 10:24

Havalanan uçağın tekerleği koptu! Araçlar kağıt gibi ezildi

ABD'de facianın eşiğinden dönüldü. San Francisco'dan kalkan uçağın kısa bir süre sonra tekerleği koptu ve metrelerce yükseklikten düştü. 116 kilo ağırlığındaki tekerlek düştüğü yerdeki araçları kağıt gibi ezdi.

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com.tr / Çeviri

San Francisco Havalimanı'ndan Japonya'nın Osaka şehrine gitmek için havalanan United Airlines uçağının tekerleği, havalandıktan kısa bir süre sonra koptu. Pistten çıkmakta  zorluk yaşayan Boeing 777-200 uçağında 235 yolcu ve 14 mürettebat bulunuyordu. 

Havalanan uçağın tekerleği koptu! Araçlar kağıt gibi ezildi - 1. Resim

Uçak, pistten çıkmayı başardı ve havalandığı esnada, 116 kiloluk tekerlek metrelerce yüksekten yere düştü. Düşen tekerlek, bir otoparka denk geldi ve birkaç araç adeta kağıt gibi ezildi. Aynı zamanda otoparkı çevreleyen bir çiti de parçaladı.

Havalanan uçağın tekerleği koptu! Araçlar kağıt gibi ezildi - 2. Resim

Dailymail'in haberine göre, uçaktakiler yaralanmadan ya da başka herhangi bir olumsuz durum bildirilmeden uçak Los Angeles Havalimanı'na acil iniş yaptı. 

Havalanan uçağın tekerleği koptu! Araçlar kağıt gibi ezildi - 3. Resim

Öte yandan Boeing uçaklarının kötü şöhreti giderek artıyor. Tekerleği kopan uçağın da Boeing 777 olması dikkatlerden kaçmadı.

Kaynak: Tgrthaber.com.tr / Çeviri
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