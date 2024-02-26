Hazine avcıları bu geminin peşinde! Altın, gümüş, zümrüt hepsi içinde...

26 Şubat 2024 16:45 - Güncelleme : 26 Şubat 2024 17:12

Karayipler'de 1708 yılında batan geminin içinde yok yok. Güney Amerika'daki İspanyol kolonilerinden toplanan yüzden fazla sandığın içinde zümrüt, milyonlarca altın ve gümüş sikke bu geminin içinde denizin dibini boyladı. Tarihi kayıtlar ise bu hazineyi doğruladı.

Denize 1698 yılında indirilen gemi, Baru Adası açıklarında savaş esnasında batmıştı. İspanya Kralı V. Philip'in sarayına giderken batan gemi, kraliyet hazinelerini taşıyordu.

500 kişiyi aşan mürettebatla beraber ilerleyen geminin Britanya filosuyla karşı karşıya geldiği, barut depolarının patlatılarak yok edildiği tarihçiler tarafından ifade ediliyor.

GEMİYE ULAŞMANIN BEDELİ 4,5 MİLYON DOLAR

2015 yılında batık geminin yeri Woods Hole Oşinografi Enstitüsü tarafından tespit edildi fakat hazinenin kurtarılması için bir girişimde bulunulmadı. 2024 yılında Kolombiya batık gemiyi araştırmak için yapılacak yatırım miktarının 4,5 milyon dolar olduğunu açıkladı.

Araştırmacılar, 600 metre derinlikte olan geminin enkazının keşfi için yeni bir teknoloji kullanmayı umarken hükümet hazine avcılarını uzak tutmak için konumu sır gibi saklıyor.

Araştırmacıların hedefi ise hazinenin en azından bir kısmını çıkarmak. Bu yüzden su altı robotu kullanmayı planlıyorlar.

HAZİNENİN KİME AİT OLDUĞU TARTIŞILIYOR

İspanya, batık ganimetlerin kendilerine ait olduğunu iddia ederken Bolivya karşı çıkıyor. Independent'ın haberine göre, Bolivya'nın hazinelerinin İspanyol sömürgeciler tarafından değerli metaller için madencilik yapmaya zorlanan yerli Qhara Qhara ulusuna ait olduğunda ısrar etmesi nedeniyle çekişme yaşanıyor.

''ASIL AMAÇ HAZİNE DEĞİL''

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, enkazı kurtarmak ve ülke içinde kalmasını sağlamak için hükümetin kendi kaynaklarını kullanmak istiyor. Yetkililer ise hazinenin yanı sıra asıl amacın gemide yaşayan yüzlerce insanın hayatını anlamak olduğunu söylediler.

Kolombiya Kültür Bakanı Juan David Correa, Associated Press'e yaptığı açıklamada "Gerçek hazine tarihtir" dedi.