Heniyye'den Biden yorumu: Söylemi değişti, sıra eylemde!

14 Mart 2024 07:40 - Güncelleme : 14 Mart 2024 07:41

İsrail'in Gazze'de her gün yeni bir katliamla sürdürdüğü soykırım girişimi tüm hızıyla sürerken, son dönemde ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail yönetimine yönelik eleştirilen tutumu dikkat çekmeye başlamıştı. Biden'ın söylemlerine ilişkin Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'den ilk yorum geldi.

"SOYKIRIM SİYASETİNE SON VERİLMELİ"

Yazılı bir açıklama yayımlayan Heniyye, ABD Başkanı Joe Biden'ın tutumunun söylemde değiştiğini, uygulamada ise test edildiğini belirterek, Gazze halkının maruz kaldığı soykırım ve açlık siyasetine son verilmesi için daha fazla çaba harcanması gerektiğini dile getirdi.

"DİRENİŞİN DEHASI VE BÜYÜKLÜĞÜ..."

İsrail'le yürütülen müzakerelere ilişkin de yorumda bulunan Hamas lideri Heniyye, "Saha ve müzakereler paralel iki çizgidir. Hamas, müzakerelerde direnişin dehası ve büyüklüğü üzerinde yoğunlaşıyor ve Filistin halkına yönelik saldırıların durması için tüm gücüyle çabalıyor" ifadelerini kullandı.

Heniyye İsrail'in uzlaşmaz tutumundan vazgeçmesi durumunda çok aşamalı bir anlaşmaya varma fırsatının olduğunu da sözlerine ekledi.