Herkes eski bir uçak pisti sanıyordu! Burası 'ölü adamın kapısı'

14 Mart 2024 18:13 - Güncelleme : 14 Mart 2024 18:14

İngiltere'nin Cambridgeshire kontluğunda bulunan Huntingdon kentinde yeni inşa edilen 6.500 evin altında patlamaya dayanıklı koridorları olan inanılmaz bir sığınak bulunuyor. 1988 yılında Huntingdon, Cambridgeshire'daki askeri üs olan RAF Alconbury hava üssünde inşa edildi. Bir çakıl yatağı üzerinde yer alan sığınak, çelik ve betonarme malzemeden yapılmış olup inşası 50 milyon sterline mal oldu.

Aradan 30 yıldan fazla bir süre geçtikten sonra, bu alan artık yiyecek kamyonları, bir okul plazası ve 200 dönümlük ormanlık alanın yanı sıra inşa edilmiş bir dizi şık konuta da ev sahipliği yapıyor.

SOĞUK SAVAŞ SIRASINDA ÖNEMLİ BİR AMACI VARDI

RAF Alconbury, 1938'den 1995'e kadar aktif bir hava üssüydü ve İkinci Dünya Savaşı sırasında Luftwaffe'nin (2. Dünya Savaşı sırasında Alman birliklerinin hava birimi) saldırılarından kurtuldu.

1988 yılında, "doğrudan bir nükleer saldırıya dayanacak şekilde tasarlanan" sığınağın inşasına başlandı. Bu alan aynı zamanda Soğuk Savaş sırasında casus uçakların topladığı bilgileri gizlice analiz etme amacını da taşıyordu.

"ÖLÜ ADAMIN KAPISI"

The Telegraph'ın haberine göre, patlamaya dayanıklı giyotin kapılar içerideki koridorları birbirinden ayırıyor. Sığınak içindeki kişiler, duşlara ulaşmadan önce her kapıda daha fazla koruyucu giysi çıkarıyorlardı.

Yeraltında bir elektrik santrali ve tüm duvarları düğme ve kadranlarla dolu bir iletişim merkezi bulunuyor. En arkada, genellikle "ölü adamın kapısı" olarak bilinen bir kaçış tüneli olarak da kullanılabilen, dairesel bir metal kapının bulunduğu bir brifing odası bulunmaktadır.

Bir ihlal durumunda, içerideki herhangi birinin sığınaktan çıkmak için geçitten sürünerek geçmesi gerekir, ancak dış dünya muhtemelen radyasyonla dolu olacaktır.

YÜK TERMİNALİ OLACAKTI

Saha 2009 yılında satın alınmadan önce bir karayolu ve demiryolu yük terminali olacaktı. Geliştirici Urban & Civic'in proje müdürü Becca Britton, alanın restore edilmesinin neredeyse bir yıl sürdüğünü ifade etti.

Sığınağın kendisi büyük ölçüde iyi durumdaydı, ancak gözetleme kulesi ve bomba patlaması nedeniyle hasar gören alanların restore edilmesi gerekiyordu. Aradan geçen 15 yılın ardından, Alconbury Weald'daki sığınağın çevresinde artık 6.000'den fazla ev bulunuyor.