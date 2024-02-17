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17 Şubat 2024 13:39 - Güncelleme : 17 Şubat 2024 13:43

Hindistan bu olayla çalkalanıyor! Ana muhalefetin banka hesapları donduruldu

Hindistan'da ana muhalefet, genel seçimlere aylar kala banka hesaplarının dondurulduğunu bu olayı "demokrasiye saldırı" olarak nitelendirdiklerini açıkladı.

Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: Anadolu Ajansı
Hindistan bu olayla çalkalanıyor! Ana muhalefetin banka hesapları donduruldu
Hindistan, Parlamento

Hindistan'da ana muhalefetteki Ulusal Kongre Partisi, 4 ana banka hesabının dondurulmasına ilişkin açıklama yayımladı.

Hindustan Times'ın haberine göre, Gelir Vergisi Departmanınca hesapların "yersiz gerekçelerle" dondurulduğu savunulan açıklamada, faturaların ve maaşların ödenemediğine ve tüm siyasi faaliyetlerin bu durumdan etkileneceğine işaret edildi.

DEMOKRASİYE SALDIRI

Kongre Partisinin lideri Mallikarjun Kharge, banka hesaplarının dondurulmasını "demokrasiye saldırı" olarak nitelendirirken hükümetten ve Gelir Vergisi Departmanından henüz konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Hindistan bu olayla çalkalanıyor! Ana muhalefetin banka hesapları donduruldu - 1. Resim

Söz konusu işlemin, 2018-2019 dönemi gelir vergisinin 45 gün geç beyan edilmesi nedeniyle yapıldığı öne sürülüyor.

Hindistan'da 2024 genel seçimleri için oy verme işleminin nisanda başlayıp mayısta sona ermesi bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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