Hindistan bu olayla çalkalanıyor! Ana muhalefetin banka hesapları donduruldu

17 Şubat 2024 13:39 - Güncelleme : 17 Şubat 2024 13:43

Hindistan'da ana muhalefetteki Ulusal Kongre Partisi, 4 ana banka hesabının dondurulmasına ilişkin açıklama yayımladı.

Hindustan Times'ın haberine göre, Gelir Vergisi Departmanınca hesapların "yersiz gerekçelerle" dondurulduğu savunulan açıklamada, faturaların ve maaşların ödenemediğine ve tüm siyasi faaliyetlerin bu durumdan etkileneceğine işaret edildi.

DEMOKRASİYE SALDIRI

Kongre Partisinin lideri Mallikarjun Kharge, banka hesaplarının dondurulmasını "demokrasiye saldırı" olarak nitelendirirken hükümetten ve Gelir Vergisi Departmanından henüz konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Söz konusu işlemin, 2018-2019 dönemi gelir vergisinin 45 gün geç beyan edilmesi nedeniyle yapıldığı öne sürülüyor.

Hindistan'da 2024 genel seçimleri için oy verme işleminin nisanda başlayıp mayısta sona ermesi bekleniyor.