16 Mart 2024 20:59 - Güncelleme : 16 Mart 2024 20:59
Hindistan'da bir fabrikada kazan patladı! Onlarca işçi yaralandı
Hindistan'ın Haryana eyaletinin Rewari bölgesine bağlı Dharuhera kasabasındaki bir fabrikanın kazanının patlaması sonucu 40 işçi yaralandı.
Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: Anadolu Ajansı
Hindistan merkezli NDTV'de çıkan habere göre, yerel saatle 17.45'te Dharuhera kasabasındaki otomobil parçaları üretimi yapan bir fabrikada kazan patladı.
Yetkililer, kazanın patladığı fabrikada biri ağır olmak üzere 40 işçinin yaralandığını açıkladı.
YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI
Sağlık yetkilileri, olay mahalline ambulansların gönderildiği ve yaralıların tedavi altına alındığı bilgisini paylaştı. Polis, itfaiye ekiplerinin de fabrikaya intikal ettiği olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Kaynak: Anadolu Ajansı