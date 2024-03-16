Tgrt Haber
Haberler>Dünya>Hindistan'da bir fabrikada kazan patladı! Onlarca işçi yaralandı
16 Mart 2024 20:59 - Güncelleme : 16 Mart 2024 20:59

Hindistan'da bir fabrikada kazan patladı! Onlarca işçi yaralandı

Hindistan'ın Haryana eyaletinin Rewari bölgesine bağlı Dharuhera kasabasındaki bir fabrikanın kazanının patlaması sonucu 40 işçi yaralandı.

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: Anadolu Ajansı
Hindistan&#039;da bir fabrikada kazan patladı! Onlarca işçi yaralandı

Hindistan merkezli NDTV'de çıkan habere göre, yerel saatle 17.45'te Dharuhera kasabasındaki otomobil parçaları üretimi yapan bir fabrikada kazan patladı.

Yetkililer, kazanın patladığı fabrikada biri ağır olmak üzere 40 işçinin yaralandığını açıkladı.

Hindistan'da bir fabrikada kazan patladı! Onlarca işçi yaralandı - 1. Resim

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Sağlık yetkilileri, olay mahalline ambulansların gönderildiği ve yaralıların tedavi altına alındığı bilgisini paylaştı. Polis, itfaiye ekiplerinin de fabrikaya intikal ettiği olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...