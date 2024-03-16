Hindistan'da bir fabrikada kazan patladı! Onlarca işçi yaralandı

16 Mart 2024 20:59 - Güncelleme : 16 Mart 2024 20:59

Hindistan merkezli NDTV'de çıkan habere göre, yerel saatle 17.45'te Dharuhera kasabasındaki otomobil parçaları üretimi yapan bir fabrikada kazan patladı.

Yetkililer, kazanın patladığı fabrikada biri ağır olmak üzere 40 işçinin yaralandığını açıkladı.

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Sağlık yetkilileri, olay mahalline ambulansların gönderildiği ve yaralıların tedavi altına alındığı bilgisini paylaştı. Polis, itfaiye ekiplerinin de fabrikaya intikal ettiği olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.