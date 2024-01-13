Hindistan’dan Çin tepkisi: Sınırda çözüm yoksa normalleşme de yok

13 Ocak 2024 20:39 - Güncelleme : 13 Ocak 2024 20:43

Çin ile Hindistan arasındaki Himalaya Dağları'nın çevrelediği belirsiz sınır hattı, ülkeler arasında egemenlik tartışmalarına neden oluyor. Akarsular, göller, buzullar ve karlı zirvelerin bulunduğu 3 bin 500 kilometrelik sınır, tarafları sık sık karşı karşıya getiriyor. Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, Çin ile ülkesi arasındaki sınır sorununa bir çözüm bulunmadan, diğer ilişkilerin de normale dönmesinin beklenemeyeceğini söyledi.

“HİNDİSTAN ÜLKESİNİ SAVUNMAYA HAZIR”

News’in haberine göre, Maharashtra eyaletinin Nagpur kentindeki bir etkinlikte konuşan Jaishankar, Hindistan ve Çin arasındaki ilişkiler konusunda açıklamalarda bulundu. Jaishankar, Çin’in 2020’deki anlaşmayı ihlal ederek ihtilaflı sınırda iki ülkenin kontrolündeki bölgeleri ayıran Fiili Kontrol Hattı'na (LAC) asker konuşlandırdığını belirterek, buna karşılık Hindistan’ın da ülkesini savunmaya her an hazır olması gerektiğini kaydetti.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile görüşmesini aktaran Jaishankar, "Çinli mevkidaşıma, sınırda bir çözüm bulunmazsa ve güçler karşı karşıya durmaya devam edip gerginlik sürerse, ilişkilerin geri kalanının normal bir şekilde seyretmesini beklemememiz gerektiğini açıkladım." ifadesini kullandı.

“SADIK KALINMADI”

Jaishankar, Çin ile Hindistan arasındaki ilişkilerin son yıllarda iyi olmamasının temel nedeninin, Pekin’in iki ülke arasındaki yazılı anlaşmalara "sadık kalmaması" olduğunu dile getirdi.

Pekin yönetimi "Güney Tibet" olarak adlandırdığı Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletindeki 90 bin kilometrekarelik toprakta hak iddia ederken Yeni Delhi, Aksay-Çin platolarını kapsayan 38 bin kilometrekarelik alanın Çin tarafından işgal edildiğini savunuyor.

Taraflar, 1962'de iki ülke arasında savaşa sebep olan sınır ihtilafını uzun yıllardır çözemezken, sınırda zaman zaman gerginlik tırmanıyor.

Sınırın batısında Ladakh bölgesindeki Galvan Vadisi'nde 15 Haziran 2020'de Çin askerleri ile çıkan çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetmişti. Çin de söz konusu çatışmada 4 askerinin öldüğünü açıklamıştı.

Sınır hattındaki gerginlikler, dünyanın en büyük ordularına sahip ülkelerin kamuoylarındaki "savaş" söylemleriyle daha da artmıştı.