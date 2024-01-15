Hipersonik başlıklı füzeyi devreye soktular! Kuzey Kore, ABD ve Güney Kore üçgeninde gerilim

15 Ocak 2024 11:01 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 11:03

2024 yılında da balistik füze denemelerine yenisini ekleyen Kuzey Kore, ABD hedeflerini vurmak için tasarlanmış daha güçlü, tespit edilmesi daha zor silahlarını öne çıkarıyor.

Kuzey Kore devlet haber ajansının (KCNA) haberine göre Pyongyang yönetimi, pazar günü orta menzilli yeni bir katı yakıtlı hipersonik füze denemesi yaptı. Deneme ABD, Güney Kore ve Japonya tarafından kınandı.

KCNA'nın haberinde, denemenin "komşu ülkeler için bir güvenlik tehdidi oluşturmadığına" yer verildi. Fırlatma ile yeni çok kademeli, yüksek itiş gücüne sahip katı yakıtlı motorların ve orta menzilli hipersonik manevra kabiliyetine sahip kontrollü bir savaş başlığının güvenilirliğinin test edilmesinin amaçlandığı kaydedildi.

GÜNEY KORE KARŞILIK VERECEK

Güney Kore ordusu yaptığı açıklamada, fırlatmayı "BM Güvenlik Konseyi kararlarının ihlali" olarak değerlendirerek "Kuzey'in doğrudan provokasyonlarına ezici bir karşılık" verileceği uyarısında bulundu.

Kuzey Kore'nin bu yıl (2024) ilk kez gerçekleştirdiği füze fırlatımı Güney Kore, ABD ve Japonya'nın nükleer elçileri tarafından kınandı. Yapılan üçlü telefon görüşmesinin ardından "Kuzey Kore'nin provokasyonlarının bölgedeki istikrarsızlığın temel nedeni" olduğu belirtildi.

KCNA'nın haberine göre deneme, Dışişleri Bakanı Choe Son Hui liderliğinde Rusya'ya giden Kuzey Koreli bir heyetin Pyongyang'dan ayrıldığı gün gerçekleşti. Pyongyang'ın Rusya ziyaretiyle denk gelen füze denemesi, Koreler arasındaki gerilimin ve Rusya ile ilişkilerin derinleştiği bir döneme rastlıyor.

GÜNEY KORE'YE SUÇLAMA

Öte yandan pazartesi günü KCNA tarafından yayınlanan bir yorumda, Kuzey Kore, Güney Kore'yi bölgedeki gerilimi artırmakla suçladı. Askeri tatbikatlar ve Güney Koreli yetkililerin silahlanma çağrıları, Pyongyang'a göre bölgedeki gerilimi tırmandırmak için kullanılan unsurlar olarak nitelendirildi.

Yorumda, "Küçük bir kıvılcım bile en düşman iki ülke arasında muazzam fiziksel çatışmalar için katalizör olabilir" değerlendirmesi yapıldı. Analistler, Kuzey Kore'nin pazar günü gerçekleştirdiği füze denemesinin, gelecekteki bir savaşta, Güney Kore'ye karşı nükleer silah kullanımını meşrulaştırmaya yönelik bir hamle olabileceği yorumunda bulundu.

Güney Kore ordusu, pazar günü Pyongyang bölgesinden 14.55'te fırlatılan füzenin ülkenin doğu kıyısından yaklaşık 1.000 km açıkta uçtuğunu bildirdi. Japonya Savunma Bakanlığı ise maksimum irtifanın 50 km olduğunu açıkladı.