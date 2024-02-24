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24 Şubat 2024 11:12 - Güncelleme : 24 Şubat 2024 11:13

Hiroşima’daki atom bombalı saldırıdan etkilenen saat on binlerce dolara alıcı buldu

ABD'nin Japonya'nın Hiroşima kentine gerçekleştirdiği atom bombalı saldırıda eriyen ve patlamanın yaşandığı 08.15’te duran bir saat, açık artırmada on binlerce dolara satıldı.

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Hiroşima’daki atom bombalı saldırıdan etkilenen saat on binlerce dolara alıcı buldu
Hiroşima, Atom Bombası, ABD, Japonya

ABD’nin Boston şehrinde faaliyet gösteren RR Auction adlı bir müzayede firması, Japonya'nın Hiroşima kentine 6 Ağustos 1945'te yapılan atom bombası saldırısında eriyen saati açık artırmada satışa sundu.

Atom bombasının patladığı an olan 08.15’te duran saat, kıran kırana geçen müzayedenin ardından 31 bin 113 dolara (yaklaşık 958 bin lira) alıcı buldu.

Hiroşima’daki atom bombalı saldırıdan etkilenen saat on binlerce dolara alıcı buldu - 1. Resim

ALICININ İSMİ AÇIKLANMADI

Nükleer silahların yol açtığı yıkıma ışık tutan saate en yüksek teklifi veren isim açıklanmadı. RR Auction’dan yapılan açıklamada, saatin atom bombası saldırısı sonrasında yardım görevi için bölgeye giden bir İngiliz askeri tarafından yıkıntılar arasından çıkarıldığı kaydedildi.

Hiroşima’daki atom bombalı saldırıdan etkilenen saat on binlerce dolara alıcı buldu - 2. Resim

DÜNYA TARİHİNDEKİ İLKLERDEN BİRİYDİ

ABD, 6 Ağustos 1945'te dünya tarihinde ilk kez Japonya'ya karşı atom bombası kullanmıştı. Yaklaşık 140 bin kişinin hayatını kaybettiği Hiroşima saldırısı, dolaylı olarak yüz binlerce insanın yaralanmasına ve radyasyon kaynaklı hastalıklara maruz kalmasına neden olmuştu.

Japonya 9 Ağustos 1945'te ise ikinci atom bombasının hedefi olmuş, ülke Nagasaki'de büyük bir yıkımla yüz yüze gelmişti. Atom bombası saldırılarında toplam 200 binden fazla insan yaşamını yitirmişti.

Hiroşima’daki atom bombalı saldırıdan etkilenen saat on binlerce dolara alıcı buldu - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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