Hırsızlık yaptığı ortaya çıkan kleptomani hastası milletvekili istifa etti

16 Ocak 2024 16:04 - Güncelleme : 16 Ocak 2024 16:04

2017 yılında Yeni Zelanda'da ilk kez hükümette görev alan İran asıllı Golriz Ghahraman, hırsızlık suçlaması sonrası istifa etti. 42 yaşındaki milletvekilinin Auckland ve Wellington'da üç ayrı olayda kıyafet ve çanta çaldığı anlara dair görüntüler basına yansıyınca istifa kaçınılmaz oldu.

Eski bir BM insan hakları avukatı olan Ghahraman, suçlamaları kabul ederek "işle ilgili stresin karakterine uymayan davranışlarda bulunmasına yol açtığını" söyledi. Ghahraman, "Tıbbi incelemeler sonrası iyi olmadığımı anladım. Birçok insanı hayalkırıklığına uğrattığım için özür dilerim" dedi.

Yeşil Parti Eşbaşkanı James Shaw ise Ghahraman'ın parlamentoya seçildiği günden beri ölüm tehditleri aldığını ve ırkçılığa maruz kaldığını belirtti.

Ghahraman'a daha önce ırkçılardan aldığı tehditler nedeniyle koruma verilmişti. Kadın vekil, Filistin yanlısı açıklamaları nedeniyle de eleştirilere maruz kalmıştı.

KLEPTOMANİ HASTALIĞI NEDİR?

Kleptomani, maddi değeri olmadığı, kişisel kullanım için gereksinim duyulmadığı halde, nesnelere yönelik çalma dürtüsüne direnç gösterememe ile tanımlanan bir dürtü kontrol bozukluğudur. Genelde ergenlik döneminde başlayan, geç erişkinliğe kadar süren, bazı hastalarda ömür boyu sürebilen bir rahatsızlıktır.