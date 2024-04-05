Hizbullah lideri Nasrallah'tan çarpıcı sözler: Artık kaçınılmaz! Herkes kendini hazırlamalı

05 Nisan 2024 19:51 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 19:51

Hasan Nasrallah, Hizbullah'ın Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Dahiye bölgesinde "Kudüs Günü" dolayısıyla düzenlenen programa video konferans aracılığı ile katılıp İsrail ile çatışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

İsrail'in İran'ın Şam'daki konsolosluğuna yönelik gerçekleştirdiği saldırıya Tahran'ın karşılık vermesinin kaçınılmaz olduğunu kaydeden Nasrallah, "İran'ın karşılık vermesinden sonra herkes kendini hazırlamalı, işlerin nasıl gidebileceğini bilmeli ve her olasılığa hazırlıklı olmalı." ifadelerini kullandı.

HENÜZ ASIL GÜÇLERİNİ GÖSTERMEDİKLERİNİ ÖNE SÜRDÜ

İsrail ordusu ile Lübnan'ın güneyindeki çatışmaların üzerinden 6 ay geçmesine rağmen henüz asıl güçlerini ve silahlarını kullanmadıklarını öne süren Nasrallah, Lübnan'daki direnişin savaştan korkmadığını ve her türlü savaş ihtimaline de hazır olduğunu vurguladı.

Nasrallah, İsrail'in Lübnan'a yönelik topyekûn savaş tehdidi ve baskılarına rağmen Lübnan cephesini durduramadığını, tutumlarında bir değişikliğin olmadığını ve Gazze ile dayanışma içerisinde kalmaya devam ettiklerini söyledi.