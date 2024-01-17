Hizbullah'tan İsrail mevzilerine füzeli saldırı

17 Ocak 2024 18:38 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 18:39

Lübnan’daki Hizbullah Hareketi, ülkenin güneyinden İsrail’in sınır üzerinde yer alan askeri mevzilerine yönelik saldırılar düzenlendiğini duyurdu.

Hizbullah, İsrail güçlerine yönelik düzenlediği saldırı hakkında açıklama yaptı.

BURKAN FÜZESİ İLE SALDIRI

Açıklamada, İsrail’e ait Kefr Şuba Tepeleri’nde yer alan Ruveysat el Alem mevzisine Burkan füzesi ile saldırı yapıldığı ifade edildi.

Tal Şaar, el Abad ve er-Rahib mevzilerinin uygun silahlarla hedef alındığı kaydedildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 29 Lübnanlı sivil ve 162 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.