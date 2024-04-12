Hizbullah'tan İsrail'e füze saldırısı! Bölgede gerilim tırmanıyor 

12 Nisan 2024 21:44 - Güncelleme : 12 Nisan 2024 21:45

İran, Netanyahu'yu korkuttu! Saldırıya karşı hazırlık yapacak

İran, Netanyahu'yu korkuttu! Saldırıya karşı hazırlık yapacak

7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik insanlık dışı müdahalelerde bulunan İsrail, aynı zamanda kuzeyden Lübnan sınırında Hizbullah'ın saldırıları ile mücadele ediyor. Şam'daki büyükelçiliklerine düzenlenen şiddetli saldırı sonrasında İsrail'e karşı misilleme yapacağını duyuran İran, bölgedeki tansiyonu artırırken Hizbullah'tan İsrail'e gece saatlerinde füze saldırısı gerçekleştirildi.

50'DEN FAZLA FÜZE YOLLANDI

Lübnan üzerinden İsrail'in kuzeyine yarım saat içinde 50'den fazla füze gönderildi. Tüm bunlar yaşanırken Güney Lübnan'da da patlama seslerinin duyulduğu iddia edildi.

Hizbullah, Filistin halkına destek ve İsrail'in saldırılarına karşılık vermek için Golan tepelerindeki İsrail askeri noktalarını onlarca Katyuşa füzesiyle hedef aldığını açıkladı. İsrail Demir Kubbe hava savunma sistemleri, Lübnan'dan atılan roketleri etkisiz hale getirirken kayda alındı.

NE OLMUŞTU?

İsrail, İran'ın Şam Büyükelçiliği yerleşkesindeki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde 7 kişi ile 6 Suriye vatandaşı ölmüştü.

İRAN DA AÇIKLAMA YAPMIŞTI

İran, saldırıyı İsrail'in düzenlediğini duyururken misillemede bulunacağını ve saldırıdan ABD'yi de sorumlu tuttuklarını bildirmişti.