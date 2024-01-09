Hizbullah'tan suikast sonrası misilleme: İsrail karargahını hedef aldılar

09 Ocak 2024 14:12 - Güncelleme : 09 Ocak 2024 14:19

İsrail'in dün Lübnan'ın güneyindeki Majdal Selm köyünde Hizbullah’ın üst düzey komutanlarından Wissam al-Tawil’in öldürdüğü saldırıya Hizbullah'tan misilleme geldi. Hizbullah'tan yapılan açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki bir askeri komuta merkezine insansız hava aracıyla (İHA) saldırı gerçekleştirildiği bildirildi.

İsrail'in GLZ Radyosu, Hizbullah'a ait bir İHA'nın ülkenin kuzeyinde yer alan Safed şehrindeki Kuzey Komutanlığı Karargahını hedef aldığını aktardı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, karargahın otoparkından duman yükseldiği kameraya yansıdı.

İSRAİL KARŞILIK VERDİ

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Hizbullah'ın misilleme saldırısının karargahta herhangi bir hasara veya can kaybına yol açmadığı belirtildi. Söz konusu saldırının ardından Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait noktaların vurulduğu duyuruldu.