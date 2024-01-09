Tgrt Haber
Canlı Yayın Yayın Akışı
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Canlı Yayın
  • Yayın Akışı
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Magazin
  • Videogaleri
  • Fotogaleri
  • Diğer
    • 09 Ocak 2024 14:12 - Güncelleme : 09 Ocak 2024 14:19

    Hizbullah'tan suikast sonrası misilleme: İsrail karargahını hedef aldılar

    Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

    Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, üst düzey komutanlarından Wissam al-Tawil'in öldürülmesine misilleme olarak İsrail’in kuzeyindeki bir karargaha saldırı gerçekleştirdi. İsrail ordusu ise karşılık olarak Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait noktaları vurdu.

    Hizbullah&#039;tan suikast sonrası misilleme: İsrail karargahını hedef aldılar
    Israil, Hizbullah, Savaş

    İsrail'in dün Lübnan'ın güneyindeki Majdal Selm köyünde Hizbullah’ın üst düzey komutanlarından Wissam al-Tawil’in öldürdüğü saldırıya Hizbullah'tan misilleme geldi. Hizbullah'tan yapılan açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki bir askeri komuta merkezine insansız hava aracıyla (İHA) saldırı gerçekleştirildiği bildirildi.

    İsrail'in GLZ Radyosu, Hizbullah'a ait bir İHA'nın ülkenin kuzeyinde yer alan Safed şehrindeki Kuzey Komutanlığı Karargahını hedef aldığını aktardı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, karargahın otoparkından duman yükseldiği kameraya yansıdı.

    İSRAİL KARŞILIK VERDİ

    İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Hizbullah'ın misilleme saldırısının karargahta herhangi bir hasara veya can kaybına yol açmadığı belirtildi. Söz konusu saldırının ardından Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait noktaların vurulduğu duyuruldu.

    Haberler>Dünya>Hizbullah'tan suikast sonrası misilleme: İsrail karargahını hedef aldılar
    israilhizbullahsavaş
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Sonraki Haber Yükleniyor...