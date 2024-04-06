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06 Nisan 2024 23:45 - Güncelleme : 06 Nisan 2024 23:50

Hollanda'da Ramazan coşkusu: 1500 kişilik sokak iftarı

Hollanda Diyanet Vakfına (HDV) bağlı Ulu Cami Vakfı'nın organize ettiği 1500 kişilik sokak iftarı, Utrecht'te Ramazan coşkusunu artırdı.

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Hollanda&#039;da Ramazan coşkusu: 1500 kişilik sokak iftarı

Hollanda’da cami önünde 1500 kişilik sokak iftarı düzenlendi. Tren istasyonlarına yakın "Cami Meydanı"nda düzenlenen iftar, Müslüman aileleri ve Hollandalı semt sakinlerini bir araya getirdi. Yaklaşık 1500 kişinin katıldığı iftar programına Utrecht Polis Teşkilatı, belediye ve farklı kurumların temsilcileri de katılarak hoşgörü ve birlik mesajı verdi.

Hollanda'da Ramazan coşkusu: 1500 kişilik sokak iftarı - 1. Resim

RAMAZAN'IN MANEVİ ATMOSFERİ YAŞANDI

Okunan ezanla oruçlarını açan katılımcılar, iftar sonrası camide akşam namazı kıldı. Ramazan'ın manevi atmosferini doyasıya yaşayan katılımcılar, organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

HOLLANDA'NIN EN BÜYÜK MÜZESİ PROJESİ

Sokak iftarı, "Hollanda'nın En Büyük Müzesi" projesi kapsamında gerçekleşti. Bu proje, Utrecht'teki farklı inanç ve kültürlere ait mekanları bir araya getirerek şehrin tarihi ve kültürel zenginliğini tanıtmayı amaçlıyor.

Hollanda'da Ramazan coşkusu: 1500 kişilik sokak iftarı - 2. Resim

Projeye özel seçilen ibadethaneler, mimari ve kültürel yapısına göre değerlendiriliyor.

Hollanda’nın En Büyük Müzesi projesinde ülkede bulunan farklı dinlere ait toplam 22 ibadethane yer alıyor. Bunların ikisi HDV’ye bağlı Utrecht kentindeki Ulu Cami ve Almelo kentindeki Yunus Emre Camisi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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