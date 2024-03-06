Hollywood yıldızından Gazze çağrısı: Ölümler durmalı

06 Mart 2024 09:12 - Güncelleme : 06 Mart 2024 09:30

İşgalci İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları tüm şiddetiyle devam ediyor. İsrail ordusunun saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 30 bin aştı. Gazze'de saldırıların durması için ateşkes çağrıları da sürüyor. Gazze için sürekli çağrıda bulunan ABD'li oyuncu Mark Ruffalo, sosyal medya hesabından yeni bir Gazze çağrısı yaptı.

ABD'li oyuncu; Gazze'de hayatları paramparça olan tüm masum çocuklar için tek yürek olarak ölümlerin durmasını gerektiğini vurguladı.

"AÇLIK TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYALAR"

"Bizim adımızı kullanmayın" ifadeleriyle bir video paylaşan ABD'li oyuncu, Gazze'de 6 yaşın altındaki her 2 çocuktan biri yetersiz besleniyor ve açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirtti. Filistin'de derhal ateşkes olmasını gerektiğinin altını çizen Ruffalo, "İnsanlığımız buna bağlı. Başka bir dünya mümkün ve biz bunu gerçekleştirmeye söz veriyoruz" ifadelerini kullandı.

SON SIĞINAK...

Ruffalo'nun paylaştığı videoda, Anadolu Ajansı'nın "Yılın Kareleri" oylamasına bu yıl dahil edilen ve İşgalci İsrail'in "savaş suçu" olarak nitelendirilen saldırılarına dair kanıt niteliğindeki fotoğraflara yer verdi. Fotoğrafların arasında; "Gazze: Kanıt" kategorisinde en fazla oy alan fotoğraf, Ali Jadallah tarafından çekilen "Son sığınak" adlı fotoğraf da vardı.

"HAKSIZLIKLARA DİRENMEK BİZİM SORUMLULUĞUMUZ"

ABD'li oyuncunun paylaştığı videoda, "Hükümetlerimiz tarafından bizim adımıza yapılan haksızlıklara direnmenin bizim sorumluluğumuz olduğuna inanıyoruz", "Bizim adımıza sonsuz bir savaş yürütmeyeceksiniz", "Daha fazla ölüm olamaz", "Bizim adımıza sivilleri bombalamayacak, daha fazla çocuğu öldürmeyecek ve tarihin isimsizlerin mezarları üzerinden akmasına izin vermeyeceksiniz" gibi ifadeleri de kullandı.