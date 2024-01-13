Husiler ABD saldırılarına meydan okudu binlerce kişi sokağa döküldü

13 Ocak 2024 10:22 - Güncelleme : 13 Ocak 2024 10:23

ABD, İsrail'in Gazze saldırılarına misilleme olarak Kızıldeniz'de gemileri hedef alan Yemenli Husilere yönelik hava saldırılarını sürdürüyor. Yemen'de ise Husilere destek gösterisine yüz binlerce kişi katıldı.

ABD ve İngiltere'nin Yemen'deki İran destekli Husilere yönelik saldırıları devam ederken Kızıldeniz'de Husilerin gemilere hedef almasını sağlayan bir radar tesisinin imha edildiği duyuruldu. Son saldırıların öncekine göre daha küçük çapta olduğu belirtilirken ABD tarafından tek taraflı gerçekleştirildiği ifade edildi.

Husilere bağlı El-Mesira kanalının haberinde ise "ABD ve İngiltere tarafından başkent Sana'ya bir dizi hava saldırısı gerçekleştirildiği" bilgisi geçildi.

ABD ve İngiliz savaş uçakları dün gece Yemen'in Sana, Hudeyde ve Taiz kentlerinde bazı noktalara hava saldırıları düzenlemişti.

HUSİLERDEN DEV GÖSTERİ

Saldırılar nedeniyle büyük endişe duyan Yemen halkı ise başkent Sana'da sokağa döküldü. Yüzlerce kişinin katıldığı gösteride Husilere destek verildi. Gösteride elinde silahla kürsüye çıkan Husilerin Yüksek Siyasi Konsey Üyesi Muhammed Ali el-Husi, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırılarını reddeden ülkelere teşekkür etti.

Husi, "ABD ve İngiltere'nin ülkemize saldırması moralimizi ve güçlerimizi etkilemeyecektir. Yemen'e saldırıyı reddeden tüm ülkelere mesajımız şudur: Teşekkür ederiz ve Filistin adına harekete geçin. Bize gelince, onlarla (ABD ve İngiltere) ilgilenmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Husi, ABD'nin saldırılarının karşılıksız kalmayacağını kaydetti.