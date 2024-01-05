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    • 05 Ocak 2024 16:54 - Güncelleme : 05 Ocak 2024 16:54

    IDF: Gazze’de bir gecede 100’den fazla hedef vuruldu

    Editör: Furkan Günler / Kaynak: Anadolu Ajansı

    İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Gazze’de bir gece 100’den fazla hedefin vurulduğunu açıkladı.

    IDF: Gazze’de bir gecede 100’den fazla hedef vuruldu
    İsrail, Filistin, Gazze

    İsrail’in Gazze’deki saldırıları devam ediyor. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Gazze’de 100’den fazla hedefi vurduğunu açıklarken, Filistin Kızılayı Derneği (PRCS) Han Yunus’ta karargahının yakınına bombardıman yağdırdığını bildirdi.

    Operasyonel bir güncellemede IDF, Gazze'nin merkezindeki Bureij'de ve daha güneydeki Han Yunus'ta gece boyunca faaliyet olduğunu söyledi.

    IDF'DEN AÇIKLAMA

    IDF’den yapılan açıklamada, “Bureij'de silahlı bir terör örgütü İsrail ordusuna ait bir tanka saldırmaya çalıştı. Buna karşılık olarak bir IDF insansız hava aracı terör hücresini izledi ve IDF birlikleri teröristleri takip etti. Bir İsrail savaş uçağı terör hücresinin kaçtığı yerleşkeyi vurarak onları öldürdü” ifadelerini kullandı.

    İSRAİL'İN VURDUĞU BÖLGELERDE YARALILARA ERİŞİM KISITLI

    Al-Amal hastanesinin yakın çevresinde son günlerde çok sayıda saldırı düzenlendi ve bunlardan biri beş kişinin ölümüne yol açtı. PRCS Perşembe günü yaptığı açıklamada, "Al-Amal Hastanesi ve Han Yunus'taki derneğin genel merkezi çevresinde yoğun ve sürekli bombardıman" olduğunu ve bunun ambulans ekiplerinin hareketini engellediğini ve hedeflenen bölgelerdeki yaralılara erişimi kısıtladığını söyledi.

    İsrail gece gündüz demeden vuruyor: 37ölü
    Oynat

    İsrail gece gündüz demeden vuruyor: 37ölü

    İsrail'in Gazze'ye yönelik başlattığı saldırılar durmaksızın devam ederken dün gece gerçekleşen saldırıda 37 kişi hayatını kaybetti.

    Haberler>Dünya>IDF: Gazze’de bir gecede 100’den fazla hedef vuruldu
    Etiketler
    İsrailFilistinGazze
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