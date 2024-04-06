'İğrenç' alışkanlığı erkek arkadaşını bezdirdi: Gitmesi gerekiyor

06 Nisan 2024 19:06 - Güncelleme : 06 Nisan 2024 19:07

Bir adam, kız arkadaşıyla paylaştığı yatak odasındaki yatağı temizlerken ilginç bir şey buldu. İsmini açıklamayan adam, sosyal medya platformu Reddit'te bir paylaşımda bulundu. Yerde ve duvara yapışmış yüzlerce küçük mavi diski gösteren bir fotoğraf yükleyerek, bu disklerin, partnerinin işi bittiğinde yatağın arkasından aşağıya attığı atılmış kontakt lensler olduğunu açıkladı.

Paylaştığı gönderide, "Sevgilim günlük lenslerini yatağımızın başlığının arkasına atıyor." ifadelerini kullandı. Çok geçmeden 12.000'den fazla kişi onun bu alışkanlığının ne kadar "iğrenç" olduğu konusunda yorum yaptı.

"NEREYE GİDECEĞİNİ SANIYORSUN?"

Adamın gönderisi adeta yorum yağmuruna tutulurken, bir kişi, "Bunun gibi insanlar aklımı başımdan alıyor. Nereye gideceğini sanıyorsun? Temizleyin şu pisliği." yorumunu yaptı.

Bir başkası ise, "Ben sadece... bunu anlamıyorum. Evim hiçbir şekilde mükemmel değil. Süpürmeyi, toz almayı ve tuvaletleri fırçalamayı erteliyorum. Ama böyle şeyler kargaşaya çılgınlık katıyor." ifadelerini kullandı.

Diğer Reddit kullanıcıları da aynı kötü alışkanlığa sahip kişilerle birlikte yaşadıklarını ve kullanılmış kontak lenslerini evin etrafına bıraktıklarını itiraf etti:

Bir kullanıcı, "Eski ev arkadaşım bunu yapardı. Onları sehpanın üzerine, tezgahın üzerine, her yere bırakırdı." yorumunu yaparken, Bir başkası da yaşadıklarını şöyle özetledi:

"Taşındığımızda daireyi son bir kez süpürdüm ve onun odasında, kurumuş lenslerin parkeye karıştığı kocaman mavi bir leke vardı."