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21 Şubat 2024 22:30 - Güncelleme : 21 Şubat 2024 22:35

IKBY’de Türkmen ve Hristiyanlar için ayrılan kota iptal edildi

Irak Federal Mahkemesi, IKBY parlamentosunda Türkmen ve Hristiyanlar için ayrılan 11 sandalyelik kotayı iptal etti. Kararın IKBY parlamentosunda sandalye dağılımını ve siyasi dengeleri önemli ölçüde değiştirmesi bekleniyor.

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
IKBY’de Türkmen ve Hristiyanlar için ayrılan kota iptal edildi
Irak

Irak Federal Mahkemesi, Kürdistan Yurtseverler Birliği’nin (KYB) itirazı üzerine yaptığı incelemede Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) parlamentosunda Türkmenler ve Hristiyanlar için ayrılan 11 kişilik kotanın “anayasaya aykırı” olduğuna karar verdi.

100’E DÜŞÜRÜLDÜ

Mahkeme tarafından alına karara göre, IKBY parlamentosunda 5’i Türkmenler, 5’i Hristiyanlar ve 1’i Ermeniler için ayrılan 11 sandalyelik kota iptal edilerek, parlamentodaki sandalye sayısı 111’den 100’e düşürüldü.

IKBY’de Türkmen ve Hristiyanlar için ayrılan kota iptal edildi - 1. Resim

Kararın Türkmen ve Hristiyan gruplar tarafından nasıl karşılanacağı ve bölgedeki siyasi atmosferi nasıl etkileyeceği ise merak konusu. IKBY’nin dört seçim bölgesine bölünmesi kararı alan mahkeme, IKBY Bağımsız Seçim ve Referandum Yüksek Komiserliği'nin kuruluna kadar IKBY’de bu yıl içerisinde yapılması öngörülen seçimlerin Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu tarafından yürütülmesine hükmetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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