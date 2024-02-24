İki ülkeden KAAN çıkışı! 'Türkiye'yi asla küçümsemeyin'

24 Şubat 2024 17:11 - Güncelleme : 24 Şubat 2024 17:15

Türkiye'nin 5. Nesil savaş uçağı KAAN'ın ilk uçuşu dünya gündeminde yer almaya devam ediyor. Bayraktar TB2, KIZILELMA ile yakından ilgilenen Japonya ve 5. Nesil savaş uçakları pazarında cıkışa geçmek isteyen Çin, KAAN'ı manşetlerine taşıdı.

Japon ANN haber kanalının KAAN'la ilgili haberi büyük ilgi gördü. Japon sosyal medya kullanıcılarının yorumları da dikkati çekti. Yorumlarda, "Türkiye bağımsızlık bilinciyle İngiltere gibi ülkelerden daha güçlü hale geldi.", "Türkiye'yi küçümsemeyin, onlar yeniden yükselme yolundalar.", "Türkiye'nin teknolojik kapasitesi muhteşem." gibi ifadeler yer aldı.

ERDOĞAN'IN SÖZLERİ YER ALDI

Çin televizyonları da, Kaan’ın ilk uçuşuna ekranlarında yer verdi.

Şanhay Televizyonu, haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Türkiye beşinci nesil savaş uçağı üretiminde kritik bir eşiği daha aştı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından geliştirilip üretilen, iki turbo fan motorla donatılmış, hava ve kara muharebe kabiliyetine sahip Kaan savaş uçağı, Türkiye'nin mevcut F-16 savaş uçaklarının yerini alabilecek." sözlerine yer verdi.

Milli Muharip Uçak KAAN'ın F-16 uçağının yerini alması ve yurt dışına ihraç edilmesi planlanıyor.