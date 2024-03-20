İki ülkeyi birbirine bağlayan gizli tünel şoke etti! Hangi amaçla kullanıldığı ortaya çıktı

20 Mart 2024 11:47 - Güncelleme : 20 Mart 2024 12:02

Kendisi ortaya çıkmadı ama Kate Middleton'a ait gizli belgeler sızdı!

Kendisi ortaya çıkmadı ama Kate Middleton'a ait gizli belgeler sızdı!

Kırgızistan'ın Özbekistan sınırında bulunan bir evin altından gizli tünel çıktı. Üstelik tünel iki ülke arasında bir kaçak yol ulaşımı. Yasa dışı göç ve yük taşımacılığı yapılan tünelin 130 metre uzunluğunda olduğu öğrenildi.

Kırgızistan Ulusal Güvenlik Devlet Komitesinden yapılan açıklamada, operasyon sonucu Kırgızistan’ın Calal-Abad bölgesine bağlı Suzak ilçesinde bulunan Bek-Abad köyündeki bir evde iki ülkeyi birbirine bağlayan gizli bir tünel bulunduğu ifade edildi ve şu açıklamaya yer verildi:

''Tünelin derinliği 15 metre, uzunluğu ise 130 metre. Tünelin Kırgızistan devlet sınırına kadar olan bölümü 50 metre, yüksekliği ise 1 metre 70 santimetre olarak tespit edildi. Yasa dışı göç ve yük taşımacılığı kanalını organize eden 38 yaşındaki E.A. isimli ev sahibi gözaltına alındı.''

Olayla bağlantısı olan ve söz konusu tüneli kullanarak sınırdan yasa dışı geçiş yapan şahıslar ve yasa dışı şekilde geçirilen malların tespit edilmesine yönelik çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

BU İLK GİZLİ TÜNEL DEĞİL

Kırgızistan’ın güneyindeki Calal-Abad, Oş ve Batken bölgeleri Özbekistan ile ortak sınırı paylaşırken, iki ülke köylerinin birbirine çok yakın olduğu sınır hatlarında zaman zaman gizli tüneller tespit ediliyor.