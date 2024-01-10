İlham Aliyev'den Nikol Paşinyan'a: Bizim iznimiz olmadan gerçekleştiremezsiniz

10 Ocak 2024 23:07 - Güncelleme : 10 Ocak 2024 23:34

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İkinci Karabağ savaşıyla hezimete uğrayan Ermenistan'ın hala daha Batı'dan destek gördüğünü ve Fransa'nın bu konuda ön planda olduğunu söyledi. Ermenistan'ı silahlandırmanın amacının Azerbaycan'ı baskı altında tutmak olduğunu kaydeden Aliyev, "Bugün Ermenistan'ı silahlandıran, destekleyen, askerlerini hazırlayan ve bir sonraki savaşa hazırlayan ülke Fransa'dır." ifadelerini kullandı.

İlham Aliyev, bu sözlerini başkent Bakü'de canlı yayında yerel televizyon kanallarına verdiği röportajda dile getirdi.

Gazetecilerin sorularını cevaplayan Aliyev, İkinci Karabağ savaşıyla hezimete uğrayan Ermenistan'ın hala daha Batı'dan destek gördüğünü ve Fransa'nın bu konuda ön planda olduğunu ifade etti.

"FRANSA ERMENİSTAN'I YENİ BİR SAVAŞ İÇİN SİLAHLANDIRIYOR"

Ermenistan'ı silahlandırmanın amacının Azerbaycan'ı baskı altında tutmak olduğunu ve bu çalışmaları da 'Azerbaycanlıların rahat yaşamasını engellemeye yönelik plan' olarak ifade eden Aliyev, "Bugün Ermenistan'ı silahlandıran, destekleyen, askerlerini hazırlayan ve bir sonraki savaşa hazırlayan ülke Fransa'dır. Bu nedenle Fransa'nın politikasının Kafkasya'da gerginliğe yol açtığını söylediğimde tam da bunu kastetmiştim" dedi.

"BİZİM İZNİMİZ OLMADAN GERÇEKLEŞTİREMEZ"

Öte yandan Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın önerdiği "Barış Kavşağı" projesine de değindi.

Söz konusu projenin Azerbaycan'ın izni olmadan gerçekleştirilemeyeceğinin altını çizen Aliyev, "Bu proje bir reklam çalışmasıdır." dedi.