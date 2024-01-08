İngiliz Kraliyet Donanması 150 bin sterlin vaat ederek LinkedIn'de tuğamiral aramaya başladı

08 Ocak 2024 10:45 - Güncelleme : 08 Ocak 2024 10:46

İngiliz Kraliyet Donanması, tuğamiral bulmakta zorluk çekince popüler iş ve işçi ağı LinkedIn'e başvurdu. İngiliz donanmasında mevcut Denizaltılar Direktörü Tuğamiral Simon Asquith’in yerini alacak kimseyi bulamayınca iş ilanı vermek zorunda kaldı. İngiliz basınından The Telegraph'a konuşan savunma kaynakları, ''denizaltı komuta etme tecrübesi bulunan emekli bir subay'' aradıklarını ve pozisyon için yıllık 150 bin sterlin (yaklaşık 5 milyon 700 bin TL) maaş vermeyi düşündüklerini söyledi.

İş ve işçi arama sitesine verilen ilanda, işe alınacak kişinin 'son derece gizli ve elit operasyonların' yanı sıra 'Trident'in komutasından da sorumlu olacağı' belitildi.

Eski bir donanma komutanı olan Tom Sharpe ise şunları söyledi:

"İdeal bir dünyada, Kraliyet Donanması içeriden seçim yapar; ancak biz bir arada değiliz, bu nedenle bu rol için ağı biraz daha genişletmek bana mantıklı geliyor."

BU DERECE YÜKSEK POZİSYON BİR İLK

Donanmanın Linkedin aracılığıyla işe alım yapması alışılmadık bir durum olmasa da, daha önce bu derece yüksek bir pozisyon için ilan verilmemişti.

Öte yandan İngiliz basını kısa süre önce donanmanın ciddi şekilde eleman eksikliği yaşadığını, bu sebeple iki savaş gemisini hizmet dışı bırakmak zorunda kaldığını yazmıştı.