İngiltere Kraliyet ailesi nakit paraya sıkıştı! Donanmanın en gözde uçak gemisi HMS Prince of Wales'te Türk tedirginliği

01 Mart 2024 12:04 - Güncelleme : 01 Mart 2024 12:11

Dailymail'de yer alan habere göre; İngiltere Kraliyet donanması nakit paraya sıkıştığı iddia edildi. Tek çözümü ise 3,5 milyar euro değerinde olan Kraliyet donanmasının en güçlü uçak gemisi HMS Prince of Wales'i satmak olduğu söylendi. İddialara göre; İngiltere Donanması nakit para için uçak gemisi hakkında Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile görüştü.

İNGİLTERE KRALİYET AİLESİ NAKİT PARAYA SIKIŞTI!

Bu iddia ise geçtiğimiz gün Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps ile Londra’da bir araya gelip uzun bir süre konuşmaları baz alınarak ortaya çıktı.

Askeri törenle İngiltere'de karşılanan Güler'le olan sıcak temas Batılı ülkelerin kadrajında yer aldı. Yakından takip edilen görüşmelerde özellikle son 10 yıldır hem terörü temizleyen hem de askeri ve donanma olarak ciddi atak yaşan Türk ordusu hakkında oldu. Savunma üzerine görüşmeler sonrası İngiltere Kraliyet donanmasının nakit parya sıkışmasına dair ortaya çıkan söylentiler iddiaları güçlendirdi.

HMS PRİMCE OF WALES'TE TÜRK TEDİRGİNLİĞİ!

Kraliyet Donanmasından bazı kaynaklar İngiltere'nin ikinci en büyük uçak gemisini satışa çıkarmakta tedirgin olduğuna dair çekinceleri de gündem de yer aldı. Finansal rahatlama için bu kararı alma konusunda tedirginlik yaşayan İngilter'nin diğer korkusu ise Türk Ordusu oldu. Böyle bir uçak gemisiyle Türklerin donanma gücünü artırması Batı devletlerde bir çalkantıya neden oldu. Özellikle KAAN atağı son günlerde en çok konuşlan konu oldu. Türk ordusu hem deniz de hem karada hem sınırda gücünü artırdı. Öte yandan iç güvenlik sorununda da ciddi atılımlar yapan Türk ordusunun bu gücü karşısında bir de denizlerde uçak gemisine sahip olması gücüne güç katacağı yönünde düşünceler mevcut.