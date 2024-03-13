İngiltere'de Başbakan Sunak'a baskı artıyor! Seçmenlerin yarısı seçim istiyor

13 Mart 2024 18:21 - Güncelleme : 13 Mart 2024 18:27

İngiltere'nin Başbakanı Rishi Sunak üzerindeki erken genel seçim baskısı giderek artıyor. İngiltere Başbakanı bir sonraki seçimin ne zaman yapılacağına dair net bir tarih söylemeyi reddediyor ve sadece 2024'ün ikinci yarısında yapılacağını ileri sürüyor.

Ancak yapılan bir anket, her 10 seçmenden 4'ünün mayısta seçim yapılmasını istediğini gösterdi. Seçmenlerin yüzde 30'undan azıysa başbakanın, birçok kişinin oylamanın yapılmasını beklediği kasıma kadar beklemesini istiyor. Eski Maliye Bakanı George Osborne ise genel seçimin 14 Kasım'da yapılacağını tahmin ediyor.

SUNAK, ERKEN SEÇİMİ REDDEDİYOR

Başbakan sandık başına daha erken gitme seçeneğinin olmadığını kesin bir dille reddediyor ve 2 Mayıs'taki yerel seçimlerle aynı zamana denk gelecek bir erken seçim çağrısı yapabilir. Geçen hafta BBC Radyo 2'de Jeremy Vine'ın bu ihtimali sorması üzerine Sunak bir şey söylemekten kaçınıp, "Bu konuda bir şey söylemeyeceğim. Önemli olan o seçimde yapılacak tercih."

İşçi Partisi mayısta yapılacak bir seçime hazırlandığını söylüyor ve şubatta gölge bakanlara partinin manifestosu için politikalar sunmalarını emretmişti. Gölge Haznedar Jonathan Ashworth bu ay sunucu Kay Burley'e seçimin mayısta yapılacağını dile getirdi:

"14 yıllık Muhafazakarlardan sonra... Bence İngiltere halkı artık değişim zamanı geldiğini söyleyecek ve Muhafazakarlardan kurtulmak isteyecektir ve bu arada, bu seçim mayısta yapılacak. Bence kesinlikle mayısta yapılacak... Muhafazakarlar bunu planlıyor."

ASHWORTH'TEN SUNAK'A TARİH ÇAĞRISI

Ashworth, alkoliklerin çocukları için kurulmuş bir hayır kurumuna bağış için 10 sterlinlik (yaklaşık 41 TL) bahsi kabul etti ve Sunak'a "tarih ver" çağrısında bulundu. Muhafazakarların Facebook reklam harcamalarını yüzde 1700 artırdığını gösteren veriler de erken seçim spekülasyonlarını alevlendirdi.

Who Targets Me adlı takip sitesinin verilerine göre, geçen yılın ilk üç ayında sadece 41 bin 774 sterlin olan (yaklaşık 1,7 milyon TL) reklam harcamaları bu yılın aynı döneminde 697 bin 709 sterline (yaklaşık 28,6 milyon TL) ulaştı.

Maliye Bakanı Jeremy Hunt'ın yüzde 2'lik ulusal sigorta indirimi de mayısta seçim olması beklentilerini arttırdı çünkü değişiklik nisandan itibaren yürürlüğe girecek. Ancak bu hamlenin Muhafazakarlara anketlerde bir destek sağlamamasının ardından, Sunak'ın acil bir seçim çağrısı yapma olasılığı azalmış görünüyor.

RİSHİ SUNAK GÜÇ KAYBEDİYOR

More in Common'ın anketi, 2019'da Muhafazakarları destekleyenlerin bir seçim için sonbahara kadar bekleme ihtimalinin daha yüksek olduğunu gösterdi. Yakın zamanda yapılan bir anket Muhafazakarlara yönelik desteğin 1978'den bu yana en düşük seviyeye gerilediğini ve halihazırda İngiltereli seçmenlerin sadece 5'te birinin Rishi Sunak'ın partisini desteklediğini gösterdi.

Muhafazakarları Sör Keir Starmer'ın İşçi Partisi'nin 27 puan gerisinde gösteren ve bomba etkisi oluşturdu bu anket, genel seçimde de tekrarlanırsa Sunak'ın seçimleri kaybetmesi anlamına gelecektir.

Pazartesi günü yayımlanan bir ankete göre, Sunak'ın tarihi bir yenilgiye uğrayarak 25 kadar az sandalyeye (Boris Johnson'ın 2019'da kazandığından 351 daha az) sahip olabileceğini gösteriyor.