İngiltere'nin Kraliyet Donanması'ndan LinkedIn'e Tuğamiral ilanı

06 Ocak 2024 16:10 - Güncelleme : 06 Ocak 2024 16:17

İngiltere'nin Kraliyet Donanması, nükleer denizaltında çalışacak bir tuğamiral için LinkedIn'e ilan verdi. Denizaltılardan sorumlu Tuğamiral Simon Asquith'in yerini dolduracak kimse bulunamayınca iş ve işçi arama sitesine başvuruldu.

İlanda adayların ya daha önce muntazam kuvvette yer almasının ya da yedek asker olmasının zorunlu tutulduğu bildirildi. Pozisyona layık görülen kişinin nükleer caydırıcı Trident füzelerinden ve çok gizli operasyonlardan sorumlu olacağı da ifade edildi.

YILLIK YAKLAŞIK 5 MİLYON 700 BİN TL MAAŞ

Ülkedeki Telegraph gazetesine konuşan kaynaklar, yılda 150 bin sterlin ödenecek (yaklaşık 5 milyon 700 bin TL) pozisyon için daha önce denizaltı yönetmiş bir emeklinin arandığını söyledi.

Kraliyet Donanması daha önce de LinkedIn'e ilan verse de böylesine yüksek rütbeli bir pozisyona bu yolla eleman aranması bir ilk niteliğinde. İki kademe üstü Amiral oluyor ki bu donanmanın en yüksek rütbesi.

Eski komutanlardan Tom Sharpe, "İdeal bir dünyada Kraliyet Donanması içinden seçim yapılırdı ama öyle bir yerde değiliz. Bu yüzden de daha geniş bir havuzdan seçim yapmak bana mantıklı geliyor" dedi.

ÇALIŞACAK PERSONEL BULAMIYORLAR

Donanma sözcüsüyse biri bu göreve seçilmediği sürece yorum yapmalarının uygunsuz olacağını bildirdi. Rusya devletinin kontrolündeki RT, Times'a konuşan eski bir denizaltıcının bu olayı "tamamen utanç verici" diye nitelediğini duyurdu.

Telegraph perşembe günkü haberinde de Kraliyet Donanması'nın çok az elemanı kaldığını ve yeni fırkateynlerinde çalışacak personel bulamadığı için iki savaş gemisinin görevine son vermek zorunda olduğunu bildirmişti.

HMS Westminster ve HMS Argyll'in bu sene emekliye ayrılması ve personellerinin de 2028'de hizmete girecek yeni Tip 26 fırkateynlerinde görevlendirilmesi bekleniyor.