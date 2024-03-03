İnsanlığın bittiği yer: Gazze! Çocuklar açlık ve susuzluktan öldü

03 Mart 2024 13:41 - Güncelleme : 03 Mart 2024 14:27

İşgalci İsrail, aylardır abluka altın aldığı Gazze Şeridi'nde korkunç katliamlar yapıyor. İsrail ordusunun saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 30 bini geçti. Katliamcı İsrail’in insani yardım girişini de engellemesi sonucu Filistinliler; gıda, su ve ilaç gibi temel ihtiyaç malzemelerine ulaşamıyor.

Filistin Sağlık Bakanlığının bugün açıkladığı veriler Gazze’deki vahim durum bir kez daha gözler önüne serildi. Gazze Şeridi’ne 7 Ekim’den bu yana gerçekleştirilen İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 30 bin 410’a, yaralananların sayısının ise 71 bin 700’e yükselirken gıdaya ve suya erişemeyen çocuklar hayata tutunamıyor.

Sağlık Bakanlığı Keman Adwan Hastanesinde 15 çocuğun açlık ve susuzluk nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

BİR O KADAR ÇOCUK DA ÖLÜMLE KARŞI KARŞIYA

Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra bugün yaptığı açıklamasında, "Jeneratör ile oksijenin kesilmesi ve tıbbi imkanların giderek azalması nedeniyle yoğun bakım ünitesinde yetersiz beslenme ve ishal görülen 6 çocuğun hayatından endişe ediyoruz" dedi.