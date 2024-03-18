İnsanlık tarihinin kara lekesi! AB'den Gazze açıklaması: En büyük açık hava mezarlığı

18 Mart 2024 13:15 - Güncelleme : 18 Mart 2024 13:57

İşgalci İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları tüm şiddetiyle devam ediyor. İsrail ordusunun saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlerin sayısı 32 bine yaklaştı. Kadın-çocuk demeden katliam yapan İsrail'in saldırılarının ardından kent adeta bir mezarlığa döndü. Birçok noktada hayatını kaybeden Filistinliler toplu mezarlara defnediliyor.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de işgalci İsrail'in Gazze'ye saldırıları karşısında kentte giderek kötüleşen insani durumu ele aldı

"EN BÜYÜK AÇIK HAVA MEZARLIĞI"

Gazze'nin savaştan önce en büyük açık hava hapishanesi olduğunu savaştan sonra ise en büyük açık hava mezarlığına döndüğünün altını çizen Borrell, "On binlerce insan için bir mezarlık ama aynı zamanda uluslararası insancıl hukukun en önemli ilkelerinin birçoğu için de bir mezarlık" ifadelerini kullandı.

İSRAİL İLE ORTALIK ANLAŞMA'NIN ASKIYA ALINMASI...

AB ile İsrail arasındaki Ortaklık Anlaşması'nın askıya alınması konusunun da konuşan Borrell, İspanya ve İrlanda'nın talebiyle bakanlar tarafından ele alınacağını söyledi. Borrell, bugünkü toplantıda yalnızca bu konuda siyasi tartışma yapılacağını, karar alınmayacağını aktardı.