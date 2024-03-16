Interpol'ün en çok aranan seri katiliydi! Londra'da peruğuyla yakalandı

16 Mart 2024 18:46 - Güncelleme : 16 Mart 2024 18:47

En az 20 sırt çantalı gezgini katlettiğinden şüphelenilen serbest bırakılmış seri katil Charles Sobhraj Londra'da tatil yaparken görüntülendi. "Yılan" lakabıyla tanınan 79 yaşındaki katil, yaklaşık 20 yıl parmaklıklar ardında kaldıktan sonra 2022 yılında Nepal'deki bir hapishaneden serbest bırakıldı.

Eskiye ait tüyler ürpertici fotoğraflar artık yerini Londra'nın Westminster Köprüsü'nde sahte bir peruk ve sakalla Londra'nın ünlü saat kulesi Big Ben'in fotoğraflarını çektiği görüntülere bıraktı.

"BEYNİNİZİN YIKANMASININ KURBANISINIZ"

Sobhraj, Londralıların kendisinden korkup korkmaması gerektiği sorusuna, "Tüm bu iddialardan bıktım, bu yüzden gerçeklerimi ortaya koyacağım ve insanların karar vermesine izin vereceğim. Siz medya tarafından beyninizin yıkanmasının kurbanısınız." cevabını verdi.

Charles Sobhraj, Güney Asya'nın hippi yollarında seyahat eden Batılı turistleri mücevher satıcısı kılığında kandırıyordu. 1984'te kanserden ölen kız arkadaşı ve suç ortağı Marie-Andree Leclerc ile kurbanlarını zehirlemeden önce çeşitli sahtekarlıklarla kandırıyorlardı.

INTERPOL'ÜN EN ÇOK ARANAN ADAMIYDI

Kurbanlarının giydiği kıyafetler nedeniyle "Bikinili Katil" veya "Hippi Katili" olarak da biliniyordu. 70'li yıllarda bir dönem Interpol'ün en çok aranan adamıydı ve tespit edilmeden kaçma yeteneği sayesinde "Yılan" lakabını kazandı.

Yakalanıp suçlu bulunan seri katil Sobhraj, 1976'dan 1997'ye kadar Hindistan'da hapis yattı. Serbest bırakıldıktan sonra Fransa'ya döndü ve 2003 yılında Nepal'e giderek tutuklandı, yargılandı ve ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

KURBANLARININ ARASINDA BİR TÜRK VAR

Yakın zamanda üç bölümden oluşan bir belgeseli çıkıyor. Aralarında Tayland'ın Pattaya kentinde cesedi yakılan Yahudi asıllı bir Türk olan Vitali Hakim'in de bulunduğu bazı kurbanlarından bahsediyor.

Ayrıca eski dedektifler ve bir adli psikolog tarafından suçluluğuna dair kanıtlarla yüzleştiriliyor.

Sobhraj, neden ölü yolcuların eşyalarıyla yakalandığını açıklayamamasına rağmen, cinayetleri inkâr etmeye devam ediyor. Seri katilin hikayesi 2021 yılında BBC'de The Serpent (Yılan) adlı bir diziye uyarlandı ve daha sonra Netflix'te yayınlandı.