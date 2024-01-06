İntihar eden Rus modelin de Epstein mağduru olduğu ortaya çıktı

06 Ocak 2024 14:09 - Güncelleme : 06 Ocak 2024 14:33

ABD'de tutuklandığı cezaevinde intihar ederek hayatını kaybeden ünlü milyarder ve iş insanı Jeffrey Epstein hakkında yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor.

18 yaşından küçük kızlara cinsel istismarda bulunduğu ve fuhuş ağı oluşturduğu suçlamalarıyla tutuklanan Epstein'in siyasetten gösteri dünyasına kadar pek çok ünlü isimle olan ilişkisi dikkat çekiyor.

Son olarak 2008’de New York’ta intihar ederek yaşamına son veren Kazak-Rus model Ruslana Korshunova’nın da Epstein’in "Günah Adası" lakaplı Karayipler'deki evine ziyarette bulunduğu öğrenildi.

Perşembe günü ortaya çıkan yeni belgelere göre, Korshunova, katıldığı partilerde Haziran 2006'da kendisini “Lolita Ekspresi” ile özel Karayip adasına uçuran Jeffrey Epstein ile tanıştı.

ERKEK ARKADAŞI TARAFINDAN TARİKATLA TANIŞTIRILMIŞTI

Korshunova ölümünden altı ay önce de Moskova'daki bir erkek arkadaşı tarafından Rose of the World isimli bir tarikatla tanıştırılmıştı. Karanlık tarikat, üyeleri aşağılıyor ve tecavüz kurbanlarına bunun kendilerinin suçu olduğunu söylüyordu.

O zamanlar 22 yaşında olan Vladimir Vorobeyv ile tanıştı. Vorobeyv, tanışmalarından birkaç hafta sonra onu Rose of the World ile tanıştırdı ve başlangıçta üç günlük 900 dolarlık bir kursa kaydoldu.

Rose of the World, zenginliğini ve egzotik tatillerini internette sergileyen Rus milyoner Vladislav Novgorodtsev tarafından yönetiliyor. Korshunova’nın intiharı ve tarikatla ilişkisi, Epstein’in adasına yaptığı ziyaret ile bağdaştırılıyor ve mahkeme belgelerinde yer alıyor.

JEFFREY EPSTEİN OLAYI

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Jeffrey Epstein, tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Epstein'in kız arkadaşı Ghislaine Maxwell, bazı zenginler, ünlüler ve devlet görevlileri için reşit olmayan kızların fuhuş tuzağına çekilmesi organizasyonunda Epstein'in yasa dışı faaliyetlerine yardımcı olduğu iddiasıyla yargılandığı davada suçlu bulunmuştu.

Öte yandan Epstein'in mağdurlarından Virginia Giuffre, Prens Andrew'un New York ve Londra'da kendisini 17 yaşındayken taciz ettiğini öne sürerek 2021'de New York'ta dava açmıştı. Giuffre, Prens'in, reşit olmadığını bildiği halde rızası olmadan kendisine cinsel istismarda bulunduğunu iddia etmişti.