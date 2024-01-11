Irak'tan Türkiye'ye petrol getiren tankere silahlı baskın! İletişim kesildi

11 Ocak 2024 15:35 - Güncelleme : 11 Ocak 2024 16:47

İngiltere Deniz Ticareti Operasyonları (UKMTO) ve İngiliz deniz güvenliği şirketi Ambrey, Irak'ın Basra limanından İzmir'e petrol taşıyan Marshall Adaları bandıralı "St Nikolas" adlı tankere Umman'ın Sahar kenti açıklarındayken silahlı, askeri kıyafetli ve maskeli şahıslar tarafından baskın gerçekleştirildiği belirtildi.

Tankerin rotasını İran'ın Bandar-e-Jask limanına doğru değiştirdiği, takip sisteminin ise kapatıldığı aktarıldı.

İLETİŞİM KESİLDİ

Tankeri işleten Yunanistan merkezli Empire Navigation şirketinden yapılan açıklamada da, 145 bin ton petrol taşıyan tankerle temasın kaybedildiği duyuruldu. Tankerde 18'i Filipin, 1'i Yunan olmak üzere 19 mürettebat bulunduğu belirtildi.

GEMİDE TÜRK MÜRETTEBAT YOK

Tüpraş'tan yapılan açıklamada ise gemide Türk mürettebat bulunduğu belirtildi ve şu ifadelere yer verildi:

"Yunan armatör firması Empire Navigation'a ait Marshall Adaları bayraklı St. Nikolas isimli gemi ile olan iletişim Umman açıklarında 11 Ocak 2024 saat 06:30 dolaylarında kesilmiştir. Söz konusu gemi, Irak devlet petrol şirketi SOMO'dan satın aldığımız ve Basra Limanı'ndan rafinerimize ulaştırılmak üzere yola çıkan yaklaşık 140 bin ton ham petrol taşımaktadır. Tüm rafineri operasyonlarımız planlandığı şekilde devam etmekte olup, olayın rafineri operasyonlarımıza bir etkisi bulunmamaktadır. Gemide Türk mürettebat bulunmamakta olup, konunun takibi ulusal ve uluslararası yetkililerle iş birliği halinde sürmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.''

İRAN EL KOYDU

İran’ın TASNİM haber ajansı, söz konusu tankere İran tarafından el konulduğunu duyurdu. Türkiye Petrol Rafinerileri’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada ise irtibatın koptuğu gemiyle ilgili olarak ulusal ve uluslararası yetkililerle görüşmelerin sürdüğü kaydedildi.

Öte yandan daha önce “Süveyş Rajan” olarak adlandırılan gemi yaptırıma tabii İran petrolünü taşıdığı için ceza almış, ardından Amerika Birleşik Devletleri tarafından tankere el koyulmuştu.