İran askeri gücü hakkında bilgiler

13 Nisan 2024 00:21 - Güncelleme : 13 Nisan 2024 00:25

İran'ın askeri gücü, Orta Doğu'da önemli bir aktör olarak kalmaya devam ediyor. 2023 yılına ilişkin verilere göre İran Silahlı Kuvvetleri'nin gücü hakkında belli bilgiler mevcut. Detaylar haberimizde!

KARA, HAVA VE DENİZ KUVVETLERİ

KARA KUVVETLERİ

İran Kara Kuvvetleri, yaklaşık 350.000 aktif personeliyle güçlü bir kara ordusuna sahip.

HAVA KUVVETLERİ

İran Hava Kuvvetleri, 2024'te 150.000 aktif personelle faaliyet gösteriyor. Savaş uçakları, helikopterler ve hava savunma sistemleriyle donatılan bu birlikler, ülkenin hava sahasını koruma görevini üstleniyor.

DENİZ KUVVETLERİ

İran Deniz Kuvvetleri, Orta Doğu'da önemli bir deniz gücünü temsil ediyor. 20.000 aktif personeliyle bu birlikler, savaş gemileri, denizaltılar ve hava savunma sistemleriyle donatılmış durumda.