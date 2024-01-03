İran Cumhurbaşkanı Reisi'den saldırı sonrası sert çıkış: Bu alçaklığa karşılık verilecek 

03 Ocak 2024 21:01 - Güncelleme : 03 Ocak 2024 21:23

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Kirman'da Kudüs Gücü komutanı Kasım Süleymani'nin anıldığı tören esnasında gerçekleşen saldırı sonrası ilk kez konuştu. En az 103 kişinin öldüğü ve yaralıların olduğu saldırıda İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’den ilk açıklama geldi.

Reisi, "Bir kez daha İran karşıtı caniler, terör ve karanlık odaklar, terörizmle yapılan savaşın kahramanı olan General Kasım Süleymani'nin anma merasiminde canice, insanlık dışı bir şekilde cinayet işlediler ve bu merasime katılan kadın ve çocuklarında bulunduğu bir grubun şehit olmasına ve yaralanmasına yol açtılar" dedi.

"CANİ TERÖR SALDIRISINI KINIYORUM"

Halkına başsağlığı mesajı yollayan Reisi, "Bu canice terör saldırısını kınıyor ve acılı ailelerin acılarını paylaşıyorum. Bu insanlık dışı canice işlenen suçun faillerini ve planlayıcıların ortaya çıkaracağımızı vurgulayarak bütün bölgelerdeki yetkililerin bir an önce, yaralıların tedavisi ve Kirman kentindeki huzurun ve düzenin tekrar sağlanması için gereken her şeyi yapmalarını istiyorum" ifadelerini kullandı.

"ALÇAK EYLEME KARŞILIK VERİLECEKTİR"

Reisi, “Şüphesiz bu alçakça saldırının failleri en kısa zamanda güçlü emniyet birimlerimiz tarafından teşhis edilecek ve bu alçakça eylemlerinin karşılığı verilecektir. Milletimizin düşmanları bilsinler ki, bu tür saldırılar asla İran milletinin islami değerleri savunmadaki iradesine bir zarar veremeyecek bilakis onları eskisinden daha kararlı bir şekilde terörün kökünü kazımaları yönünde hareket etmelerini sağlayacaktır" dedi.

NE OLDU?

ABD’nin 3 Ocak 2020'de Irak’ın başkenti Bağdat’ta düzenlediği suikast sonucu hayatını kaybeden Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin 4. ölüm yıl dönümünde Kirman kentindeki mezarı yakınında düzenlenen terör saldırısında 103 kişi hayatını kaybetti, 141 kişi de yaralandı.

KASIM SÜLEYMANİ KİM?

Afganistan'dan Irak'a, Suriye'den Lübnan'a kadar İran'ın bölgesel politikalarını belirleyen önemli bir figür olan İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani, ABD'nin Bağdat Havalimanı'nda düzenlediği saldırı sonucunda hayatını kaybetmişti.

Dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla gerçekleşen saldırıda, Süleymani'ye ek olarak Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis de yaşamını yitirdi. Süleymani, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney tarafından "yaşayan şehit" olarak nitelendiriliyordu.