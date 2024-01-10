İran Dini Lideri Hamaney'den İbranice paylaşım! İsrail'e ateş püskürdü

10 Ocak 2024 21:24 - Güncelleme : 10 Ocak 2024 21:38

Orta Doğu'da gerilim had safhadayken İran'dan önemli bir açıklama geldi. İran Dini Lideri Ali Hamaney İsrail'e sert sözler geldi. İsrail'in, Filistin ve Gazze Şeridi'ndeki katliam saldırıları hız kesmeden devam ederken İsrail’in, İran Dini Lideri Ali Hamaney 'İsrail yeryüzünden silinmeli siyonist varlığın suçları unutulmayacak' ifadelerini kullandı.

'İSRAİL YERYÜZÜNDEN SİLİNMELİ'

Hamaney resmi X sosyal medya hesabı üzerinden İbranice paylaşım yaptı. Hamaney, “Siyonist varlığın suçları unutulmayacak. Bu varlık yeryüzünden silindikten sonra bile bu suçlar, binlerce çocuk ve kadının katledilmesi kitaplara geçecek” dedi.

İSRAİL HEDEFLERİNE ULAŞAMADI

İran lideri Ali Hamaney dün yaptığı açıklamada ise İsrail'in Gazze savaşında "Hamas'ı yok etme" ve "Gazze halkını başka bir yere nakletme" gibi hedeflerine ulaşamadığını belirtti.

Hamaney, şu ifadeleri kullanmıştı;

"Savaşta 100 güne yaklaşılırken, Siyonist rejim (İsrail) hedeflerinden hiçbirine ulaşamadı. Bu apaçık bir yenilgidir. 'Hamas'ı yok edeceğiz' dediler, yapamadılar. 'Gazze halkını başka bir yere nakledeceğiz' dediler, yapamadılar. 'Direniş güçlerini engelleyeceğiz' dediler yapamadılar."

"BİR AVUÇ GAZZE HALKI SİYONİST REJİMİ ACİZ BIRAKMIŞTIR"

Filistin halkının sabırlı direnişinin İsrail'i geri adım atmaya mecbur bıraktığını söyleyen Hamaney, "Bir avuç Gazze halkı, ABD ve askıntısı Siyonist rejimi aciz bırakmıştır." dedi.

Son İran Şah'ı Muhammed Rıza Pehlevi yönetimine karşı 9 Ocak 1978'de Kum kentinde başlatılan halk ayaklanması ülkede her yıl çeşitli etkinliklerle anılıyor.​​​​​​​