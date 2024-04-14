14 Nisan 2024 10:40 - Güncelleme : 14 Nisan 2024 10:51
İran füzeleri Demir Kubbe'ye takıldı: O anlar kamerada
İran'ın İsrail'e yolladığı füzelerin Demir Kubbe tarafından etkisiz hale getirildiği anlar kameraya yansıdı. Demir Kubbe sistemi İran'ın kamikaze İHA'larını gece boyu engelledi.
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com.tr
İran, dün gece İsrail’e yönelik misilleme saldırısını silahlı insansız hava araçları (SİHA) ve füzelerle gerçekleştirdi. Yaklaşık 300 İHA ve füzenin fırlatıldığı bölgede İsrail, hava üstünün hafif hasar aldığını açıkladı.
DEMİR KUBBE BİR BİR İMHA ETTİ
İran Devrim Muhafızları, saldırının “spesifik hedeflere” yönelik olduğunu duyurdu. Saldırıların gece boyunca devam ettiği İsrail'de ise Demir Kubbe yollanan füzeleri etkisiz hale getirdi.
Füzelerin imha edildiği anlar sosyal medyada gündem oldu.
Kaynak: Tgrthaber.com.tr