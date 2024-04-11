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11 Nisan 2024 01:17 - Güncelleme : 11 Nisan 2024 01:18

'İran hava sahasını kapattı' iddiası!

İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Muhammed Rıza Aştiani, askeri tatbikatlar nedeniyle Tahran hava sahasındaki tüm uçuşların gece yarısından itibaren askıya alındığını duyurduğu iddia edildi.

Editör: Şule Altınel / Kaynak: TGRT Haber
&#039;İran hava sahasını kapattı&#039; iddiası!

İran ve destekçilerinin İsrail'e yönelik füze saldırısı düzenleyebileceği iddiası gündemdeyken, İran'dan bir hamle geldi. İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Muhammed Rıza Aştiani, askeri tatbikatlar nedeniyle Tahran hava sahasındaki tüm uçuşların gece yarısından itibaren askıya alındığını duyurduğu iddia edildi.

İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Muhammed Rıza Aştiani yaptığı açıklamada, "Askeri tatbikatlar nedeniyle Tahran hava sahasındaki uçuşlar gece yarısından itibaren askıya alındı" dediği iddia edildi.

NE OLMUŞTU?

İsrail’in Suriye’deki İran Konsolosluğu’nu bombalamasının ardından bölgede gerilim yükselmişti.

Saldırı sonrasında İran’ın İsrail’e misilleme yapması ihtimali bölgedeki gerilimi daha da artırırken yaşanan gelişmeler nedeniyle Lufthansa Tahran seferlerini durdurduğunu açıklamıştı.

Kaynak: TGRT Haber
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