İran Husilere destek vermediğini iddia edip ABD'yi uyardı

17 Ocak 2024 15:02 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 15:03

İsviçre'nin Davos şehrinde gerçekleşen Dünya Ekonomik Formu'na katılan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, ABD'li haber kanalına yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. İsrail'in Gazze'ye yönelik 103 gündür devam eden saldırılarına değinen Abdullahiyan, ABD'ye uyarıda bulundu:

''ABD Başkanı Biden, kendi geleceğini Netanyahu’ya bağlamamalı. Washington’un Siyonist İsrail rejimine sağladığı koşulsuz destek, bölgedeki artan gerilimin başlıca nedenidir.''

İran’ın uluslararası ticaret yollarına ve özellikle Kızıldeniz’deki ticaretin güvenliğine önem verdiğini kaydeden Abdullahiyan, ABD yönetiminden Gazze’deki savaşın sona erdirilmesini istediklerini söyledi.

''BİZDEN HERHANGİ BİR EMİR ALMIYORLAR''

Abdullahiyan, İran’ın Yemen’deki Husilere yardım sağladığına yönelik suçlamaları kabul etmeyerek, “Filistin halkını savunan Yemen ve bölgedeki diğer ülkeler kendi çıkarları doğrultusunda karar veriyor. Bizden herhangi bir emir almıyorlar. Petrol ihraç eden bir ülke olarak deniz ticaretindeki güvenlik bizim için önemli. Ticaret yollarındaki güvensizlik bizim yararımıza değil” şeklinde konuştu.

İSRAİL'İ SUÇLADI

Bölgenin istikrarını hedef alan her türlü eylemin İsrail kaynaklı olduğunu vurgulayan Abdullahiyan, Irak ve Suriye’ye yönelik İran’ın gerçekleştirdiği füze saldırılarının ülkenin güvenliği ve terör ile mücadele kapsamında olduğunu söyledi.