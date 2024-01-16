İran Irak'taki Mossad karargahını vurdu! ABD'den saldırılara kınama

16 Ocak 2024 11:19 - Güncelleme : 16 Ocak 2024 11:34

Ortadoğu'da tansiyon giderek yükseliyor. Dün gece ABD'nin Erbil Başkonsolosluğu ve Erbil Uluslararası Havalimanı yakınlarında birçok patlama sesi duyuldu. İran, bölgedeki terörist grupların ve casus karagahların balistik füzelerle hedef alındığını, saldırılarda Irak'ın Erbil kentinde İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad'ın karargahını da vurduğunu açıkladı.

MOSSAD'IN CASUSLUK KARARGAHI İMHA EDİLDİ

ran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, Suriye topraklarındaki terör örgütü IŞİD'e ait hedeflerin yanı sıra Irak'ın Erbil kentinde İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad'ın karargahının da balistik füzelerle hedef alındığı bildirildi. İsrail'in, Devrim Muhafızları ve İran destekli milis grupların komutanlarının öldürülmesine karşı düzenlendiği belirtilen saldırılarda, "İran'daki casusluk faaliyetlerinin ve terör eylemlerinin planlanmasının merkezi olan Mossad'ın Erbil'deki ana casusluk karargahlarından birinin imha edildiği" ifade edildi.

İRAN'DAN MİSİLLEME SALDIRI

Suriye'de IŞİD'e ait hedeflerin İran'dan fırlatılan füzelerle bombalandığını açıklayan İran Devrim Muhafızları Ordusu, "İran karşıtı terörist grupların ve casusların karargahlarını balistik füzelerle vurduğunu" ifade etti.

Saldırıların, IŞİD'in üstlendiği Kirman'daki canlı bomba saldırısı, Rask kentinde güvenlik güçlerini hedef alan saldırı ile Suriye'de Devrim Muhafızları Ordusunun üst düzey komutanlarından Razi Musevi'nin öldürüldüğü saldırılara karşı gerçekleştirildiği belirtildi.

IKBY'DEN AÇIKLAMA

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Erbil'de birçok noktada gerçekleşen ve İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun üstlendiği saldırılarda 4 sivilin hayatını kaybettiğini belirterek, saldırılara gerekçe gösterilen iddiaların "asılsız" olduğunu bildirdi.

Açıklamada, saldırıların Irak ve IKBY'nin "egemenliğinin açık bir ihlali" olduğu vurgulanarak, Irak merkezi hükümeti ve uluslararası toplumun "bu suça karşı sessiz kalmamaları" çağrısında bulunuldu.

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, balistik füze saldırılarını kınayarak, "bu acımasız saldırıları durdurmak için" çalışacaklarını belirtti. Bu arada ABD de, Erbil'i hedef alan İran'ın füze saldırılarını kınadı. Beyaz Saray, füze saldırılarında hiçbir ABD personeli veya tesisinin hedef alınmadığını aktardı.

ABD'DEN İRAN SALDIRILARINA KINAMA

ABD, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Erbil'e yönelik balistik füze saldırılarını şiddetle kınadı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, basın toplantısında İran tarafından yapılan saldırılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Miller, "ABD, İran'ın bugün Erbil'e düzenlediği saldırıları güçlü biçimde kınıyor ve saldırılarda ölenlerin ailelerine başsağlığı diliyor." dedi.

ABD'nin, Irak hükümetine ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) verdiği desteğe dikkati çeken Miller, "İran'ın, Irak'ın istikrarını baltalayan pervasız füze saldırılarına karşı çıkıyoruz." ifadelerini kullandı.