İran-İsrail gerginliği sonrası alarma geçtiler: Ülkelerden peş peşe önlemler!

13 Nisan 2024 04:14 - Güncelleme : 13 Nisan 2024 04:15

İsrail'in, İran konsolosluğuna saldırması üzerine İran'ın misilleme yapacağı endişesi, ülkeleri harekete geçirdi.

ABD'nin Kudüs Büyükelçiliği, seyahat uyarısı yayınladı. Çalışanların ve ailelerinin merkezi bölgelerin dışına çıkmamaları istendi.

İNGİLTERE'DEN SEYAHAT UYARISI

İngiltere, vatandaşlarına İsrail'in kuzeyine seyahat edilmemesini tavsiye etti.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Lübnan ve Suriye sınırına, Gazze şeridi çevresindeki bölgelere ve Filistin'e ait işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze'ye seyahat etmeme önerisi de yer aldı.

FRANSA'DAN VATANDAŞLARINA ÇAĞRI

Fransa, vatandaşlarını uyardı. İran, Lübnan, İsrail ve Filistin topraklarına gitmekten kesinlikle kaçınmaları çağrısı yaptı.

İran'ın başkenti Tahran'daki diplomatların ve ailelerinin geri dönüşlerinin başlatılması ve İran'a yapılacak resmi görevlendirmelerin durdurulması talimatı verildi.

LUFTHANSA TAHRAN UÇUŞLARINI UZATTI

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Alman vatandaşlarına, İran, İsrail ve Filistin'e seyahat edilmemesi uyarısında bulundu.

Alman hava yolu şirketi Lufthansa ise İran'ın başkenti Tahran'a yaptığı uçuşları güvenlik gerekçesiyle durdurma kararı almıştı.

Kararın 18 Nisan'a uzatıldığı bildirildi.

AVUSTURYA'DAN UYARI

Avusturya hava yolları da İran'a uçuşları 18 Nisan'a kadar askıya aldı. İsrail'e seyahat uyarısında bulunurken, İran'daki vatandaşlarına ülkeyi terk etmelerini tavsiye etti.

Katar, Bahreyn, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşlarından İsrail ve Batı Şeria'yı derhal terk etmelerini istedi.

Hindistan da, vatandaşlarına İran ve İsrail'e seyahat etmemelerini tavsiye etti.

İsrail, İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.