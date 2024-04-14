İran-İsrail gerilimi sonrası korkutan açıklama: 3. Dünya Savaşı'nın eşiğindeyiz

14 Nisan 2024 09:56 - Güncelleme : 14 Nisan 2024 10:45

İran, günledir beklenen intikam saldırısını gerçekleştirdi ve konsolosluk binasına saldıran İsrail'e misilleme yaptı. İran, dün gece boyunca İsrail topraklarına 300'e yakın füze fırlattı. İnsansız hava araçlarıyla gerçekleştirilen saldırıların büyük çoğunluğu İsrail hava savunma sistemi tarafından durduruldu.



Tüm dünya diken üstünde Orta Doğu'daki gelişmeleri takip ederken, yaşanan gerilime ilişkin endişelendiren bir açıklama geldi.

3. DÜNYA SAVAŞI UYARISI

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İran'ın İsrail'e insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı başlatmasının ardından "3. Dünya Savaşı uyarısında" bulundu.

Sosyal medya hesabı X'ten açıklamada bulunan Petro, "Tahmin ediliyordu, şu anda insanlık hızlı şekilde iklimi karbondan arındırma hedefine doğru gitmesi gerekirken, 3. Dünya Savaşı'nın eşiğindeyiz. ABD'nin pratik olarak soykırıma destek vermesi dünyayı ateşledi." ifadelerini kullandı.

Petro, Birleşmiş Milletlerin (BM) acilen toplanması ve derhal barışı sağlaması gerektiğini vurgulayarak, "Herkes savaşların nasıl başladığını biliyor fakat kimse nasıl biteceğini bilmiyor. Keşke İsrail halkı, ataları gibi idarecilerinin çılgınlığını durdurabilecek kadar yüce olsaydı." değerlendirmesinde bulundu.

OAS'İN İSRAİL YANLISI AÇIKLAMASINA TEPKİ

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İran'ın İsrail'e hava saldırısının ardından, Amerikan Devletleri Örgütünün (OAS) İsrail yanlısı açıklamalarına tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabı X'ten OAS'nin açıklamasını alıntılayan Petro, "Soykırım her türlü barbarlıktır ve ondan önce gelir. Dolayısıyla OAS, kendisini şüphesiz barış hedefiyle ifade etmelidir, gerisi yalnızca insani yıkıma yol açan jeopolitik propagandadan ibarettir. OAS'nin hedefi İran ya da İsrail değil, barış olmalıdır. OAS, dünya barışı üzerine bahse girmelidir. Biz bağımsız cumhuriyetleriz." değerlendirmesinde bulundu.

OAS'den yapılan açıklamada, İran'ın saldırısı "açık şekilde" kınanarak, İsrail hükümeti ve halkıya tam dayanışma içerisinde olunduğu bildirildi.

NE OLMUŞTU?

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran dün İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlattı. İran, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.