İran-İsrail geriliminde taraflar... Hangi ülke kimi destekliyor? 

14 Nisan 2024 01:13 - Güncelleme : 14 Nisan 2024 01:14

İsrail devlet televizyonu KANN'ın geçtiği bilgiye göre, İran, İsrail'e İHA ve balistik füze saldırısı başlattı. İran'ın saldırısının ardından bir çok ülkeden peş peşe açıklamalar geldi.

Dünyanın süper güçleri ABD ve İngiltere'den İsrail'e açık destek gelirken, ABD savaşa dahil olmaktak çekinmediğini belli etti.

İRAN'A DESTEK OLAN ÜLKELER...

Saldırıyı başlatan İran'ın yanında olduğunu ve İsrail'e saldırıya geçen ülkeler; Yemen'de Husiler, Filistin'de İslamî Direniş Hareketi (Hamas), Lübnan'ın askeri kanadı Hizbullah oldu.

İsrail'e İran'ın saldırısı sonrası Yemen’den ve Lübnan’dan İsrail’e yönelik füze saldırıları başlatıldı.

Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah Hareketi ise İsrail'in sınırdaki hava savunma sistemi demir kubbeye saldırı gerçekleştirdi.

İSRAİL TARAFI ÜLKELER...

Filistin'e 7 Ekim'den bu yana saldırılarını kesmeyen İsrail'e açık destek olan ülkeler ise; Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve İngiltere.

ABD Başkanı Joe Biden, gelişmeleri Genelkurmay Başkanı General Charles Brown, CIA Direktörü Bill Burns ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile birlikte takip ederken İran'dan gelen tehditlere karşı savunmaya geçeceklerini duyurdu.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, İran'ın İsrail'e hava saldırısını şiddetle kınadıklarını belirterek, "Müttefiklerimizle durumu istikrara kavuşturmak ve gerilimin daha da tırmanmasını önlemek için acilen çalışıyoruz." dedi.